بحران اقتصادی تأثیری بر گردهمائیهای معنوی مسلمانان جهان نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسلمانان جهان زمان افطار و ماه های رمضان را از فرصتهایی می دانند که بسیاری از اعضای خانواده گردهم جمع می شوند و در این میان بسیاری از آنها به بحران اقتصادی اهمیت چندانی نمی دهند بلکه تنها به با هم بودن و افطار کردن در کنار خانواده می اندیشند.

در سراسر خاورمیانه و کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس مسلمانان در ماه رمضان در هر وعده افطاری تلاش می کنند سفره افطاری برای خانواده و اقوام خود پهن و آنها را گردهم جمع کنند.

در ساعات پیش از افطار بسیاری از فروشگاه های مواد غذایی پاسخگوی مشتریان روزه دار هستند.

بحران اقتصادی سپتامبر سال گذشته در آمریکا آغاز شد بحرانی که به شدت به بازارهای سراسر جهان ضربه زد.

محمد الصدا کارمند دولت قطر اظهار داشت که بحران اقتصادی در ماه مبارک رمضان برای مسلمانان اهمیت چندانی ندارد مسلئه مهم جایگاه ماه رمضان است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در سایر کشورهای خاورمیانه از مصر، سوریه ، لبنان تا اردن فعالیتهای مربوط به ماه رمضان و تهیه افطاری همچنان ادامه دارد به طوری که رستورانها تا دیرهنگام کار می کنند و سرو چای و قهوه به همراه شیرینی های ویژه رمضان ادامه دارد.