مرمت مسجد تاريخي ملا اسماعيل يزد رو به پايان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ميراث فرهنگي استان يزد، اين بنا كه در خيابان قيام شهر يزد قرار دارد ، اوايل قرن 13 هجري قمري ( دو قرن پيش ) به همت آخوند ملا اسماعيل عقدايي از علماي بزرگ يزد احداث شده كه شامل دو قسمت مدرسه و مسجد است .

مشخصه ويژه مسجد اين بنا ، ايوان وسيع و بلند آن است كه 75/15 متر پهنا دارد . همچنين شبستان غربي آن با 32 ستون از قسمتهاي قابل توجه آن است .

براي پروژه مرمت اين مسجد ، بالغ بر 250 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است .

مرمت پله هاي ورودي ، درآوردن بندهاي كهنه گچي ديوارها ، بندكشي مجدد ديوارها ، تميز كردن و ساييدن نماهاي فرسوده ، تعويض آجر فرش هاي كف ، اجراي قرنيزهاي پاي ديوار، رنگ آميزي ستون هاي فلزي مسجد ، سفيد كاري رواق ها ، راهروهاي و اطاق هاي ورودي مسجد ، تميز كردن مقرنس هاي بزرگ ، ساخت نرده هاي چوبي و مرمت سازه هاي چوبي مسجد ، ساماندهي كابل هاي برق و ساماندهي عمومي مسجد ، از جمله اقدامات لازم براي عمليات مرمتي مسجد اعلام شده است .

بر اساس اين گزارش شهيد محراب آيت الله صدوقي در سال 1361 در اين مسجد به شهادت رسيد .

مسجد ملا اسماعيل با شماره 964 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است .