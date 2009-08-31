به گزارش خبرنگار مهر، پروانه نمایش این فیلم به تازگی صادر شده و قرارداد اکران عمومی آن نیز در گروه سینمایی آفریقا بعد از فیلم سینمایی "زندگی شیرین" قدرت الله صلح میرزایی به ثبت رسیده است. "نیش و زنبور" آبانماه به نمایش عمومی درمیآید.
رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر، حامد جوادی و علی حمزهلو بازیگران "نیش و زنبور" هستند که با فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکبزنی حرفهای مقابل هم قرار میگیرند.
عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، صدابردار همزمان: آرش برومند، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، عکاس: محمد فوقانی و سرمایهگذاران: محمدرضا تختکشیان، علی سرتیپی و روحالله بهمنی، محصول: آفتابنگاران.
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