به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، دکتر صفیه صالحی صدر پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه مدیریت زمان ضمن ارایه راهکارهای مؤثر برای تقسیم بندی زمان و ایجاد وقت، افزود: برنامه ریزی صحیح و اصولی و اولویت بندی اهداف تعیین شده از مهمترین مسایلی است که باید مد نظر قرار گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: دستیبابی به اهداف از پیش تعیین شده نیازمند آن است که ما امور زندگی خود را طبق یک برنامه منظم پیش برده و عادت های نادرست را ترک کنیم.

معاون دانشجویی این مرکز آموزش عالی در ادامه با بیان این مطلب که منظور از مدیریت زمان، کنترل زمان نیست، افزود: در واقع هدف اصلی از مدیریت زمان، ترک عادات نادرست و نهادینه کردن عادات صحیح برای استفاده بهینه از زمان است.

وی تصریح کرد: در راه رسیدن به مدیریت زمان، باید ابتدا خود را بشناسیم و سپس نسبت به همکاران، رئیس و اهداف سازمان شناخت پیدا کنیم.

صالحی خاطرنشان کرد: در حقیقت باید اهداف مورد نظر خود را به اهداف کاری و شخصی تقسیم بندی کنیم تا برای هر کدام از آنها ، به طور مجزا برنامه ریزی نماییم.