به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحول در شیوه های پذیرش دانشجو و تجدید نظر در شیوه های آموزشی دانشگاهها چهار طرح را برای کاهش دوره لیسانس در نظر گرفته که در دست بررسی است.



بر اساس این طرح، حذف برخی از دروس، کاهش سقف واحدهای درسی، ارائه برخی دروس به شیوه مجازی و سه ترمی شدن سال تحصیلی دانشگاهها مد نظر است که در حال حاضر در دستور کار وزارت علوم برای بررسی بیشتر قرار دارد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، بدین وسیله می توان با حذف برخی از دروس اختیاری و عمومی یا پایه تعداد واحدها را کاهش داد. همچنین با توجه به اینکه تعداد واحدهای مقطع کارشناسی بین 135 تا 140 واحد متغیر است بنابراین می توان با تبدیل برخی از دروس 3 یا 4 واحدی به 2 یا 3 واحد درسی طول دوره را کاهش داد.



پاس کردن برخی واحدهای درسی به صورت غیرحضوری نیز در دستور کار بررسی است که در صورت تصویب هر دانشجو می تواند حداقل تا 30 واحد را به صورت غیرحضوری بگذراند.

همچنین معاونت آموزشی وزارت علوم در نظر دارد در راستای کوتاه شدن مدت تحصیل در دوره کارشناسی با اصلاح تقویم دانشگاهی به جای اینکه دو نیم ترم تحصیلی در هر سال برگزار شود این دو ترم به سه ترم تحصیلی افزایش یابد که این موضوع نیز تا کنون به مرحله نهایی نرسیده و تصویب نشده است.