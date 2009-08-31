برای کسب نتیجه تدبیر و تجربه لازم را نداریم/ از پورحیدری پاسخ می خواهم

کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: آنچه مسلم است در چهار هفته گذشته تیم پاس نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند اما تیم بد بازی نمی کند. همین که تیم پاس از پرسپولیس پیش می افتد، مس کرمان را تا دقیقه 90 در خانه اش متوقف می کند و... نشان می دهد بازیکنان ما پتانسیل حضور در تیمی چون پاس را دارند اما برای کسب نتیجه نهایی تجربه و تدبیر لازم به کار گرفته نمی شود که ثمره آن کسب یک امتیاز از چهار بازی اخیر است.

وی حل مشکل پاس را در گرو تمرین بیشتر و اتخاذ تصمیماتی مدبرانه از سوی کادر فنی این تیم عنوان کرد و گفت: کادر فنی باید در شرایط موجود بازیکنان را مدیریت کند و از فرصت اندک پیش رو برای بهبود نقاط ضعف تیم نهایت بهره را ببرد. از دید من درحال حاضر نیاز نیست دست به اقدامی عجولانه بزنیم و باید با تدبیر لازم شرایط پیشرفت تیم را مهیا کنیم.

"آیا جوانی بیش از حد تیم پاس در افت این تیم تاثیرگذار نبوده است؟"، اولیایی در این خصوص گفت: طبیعی است تیم جوان شده و بازیکنان کم تجربه تر از گذشته هستند. اما این در برنامه ما گنجانده شده بود که در فصل سوم حضور در همدان از چهره یک تیم تهرانی خارج شده و هزینه‌ها را کاهش دهیم به همین خاطر جوانی تیم نباید توجیه مناسبی برای نتایج ضعیف اخیر باشد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان تاکید کرد: فرمان هدایت تیم پاس همدان در دست مربیان و مسئولان فنی این تیم است و آنها باید نسبت به نتایج ضعیف تیم پاسخگو باشند. همین اعضا کادر فنی باید راه‌های برون رفت تیم از شرایط فعلی را نیز پیدا کنند.

وی درخاتمه تصریح کرد: من به عنوان مدیرعامل باشگاه پاس همدان از آقای منصور پورحیدری به عنوان مدیر فنی و رئیس کمیته فنی باشگاه توضیح می خواهم. در دوسال گذشته نیز روند به همین صورت بوده و در خصوص نتایج تیم ایشان به من پاسخگو بوده است. در فصل جاری نیز من در خصوص مسائل فنی ابتدا با آقای پورحیدری صحبت می کنم و ایشان هم از کادر فنی در این خصوص توضیح می خواهد.