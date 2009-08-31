  1. بین الملل
  2. سایر
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

ولید المعلم:

تحقیقات درباره ترور رفیق حریری برنامه ریزی شده بود

تحقیقات درباره ترور رفیق حریری برنامه ریزی شده بود

وزیر امور خارجه سوریه ضمن انتقاد از عملکرد کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور رفیق حریری اظهار داشت: تحقیقات این کمیته در راستای متهم کردن سوریه برنامه ریزی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، ولید المعلم در کنفرانس خبری مشترک با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دمشق خاطرنشان کرد: کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور رفیق حریری به ریاست دتلو میلس محقق آلمانی برای متهم کردن سوریه برنامه ریزی کرده بود.

وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: دادگاه حریری یک مسئله لبنانی است که به لبنان و سازمان ملل متحد مربوط است.

اظهارات معلم پس از آن بیان شد که "جمیل السید" مدیر کل سابق امنیت عمومی لبنان علیه دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری انتقاد شدیدی کرده بود.

جمیل السید یکی از چهار افسر لبنانی است که دتلو میلس در سال 2005 خواستار بازداشت آنها شده بود. این افراد به مدت سه سال در زندان بودند.

جمیل السید در انتقادات خود گفته بود که توجه دادگاه بین المللی به شهادت دروغ برخی افراد باعث شد که وی و سه افسر دیگر لبنانی در بازداشت باقی بمانند.

کد مطلب 939137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها