وزارت اطلاعات دردست سلیقه خاص سیاسی نباشد/ انتقاد ازتشکیلات موازی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روز دوشنبه در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت دهم ، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مخالفت با برنامه های حجت الاسلام مصلحی وزیر پیشنهادی اطلاعات سخن گفت .

وی با بیان تاریخچه ای از شکل گیری دستگاه اطلاعاتی قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: در در رژیم منحوس پهلوی دستگاه اطلاعاتی وظیفه حفظ حکومت با خشونت و سرکوب را داشت اما بعد از انقلاب با رویکرد اطلاعات مردمی و امنیت پایدار نرم افزاری به جای امنیت صرفا سخت افزاری یک دستگاه اطلاعاتی با ساختاری جدید شکل گرفت که مثل سابق نبود.

کواکبیان با بیان اینکه امروز کشور نیازمند امنیت همه جانبه اعم از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی دینی است اظهار داشت: ما وزارت اطلاعات را برای نظام می دانیم نه برای دولت ها، دولتها می آیند و می روند و ما باید بررسی کنیم که آقای مصلحی چقدر به این دیدگاه اعتقاد دارد، آقای مصلحی در جریان انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد تلاش کرد که البته حق ایشان هم بود ولی در منصب وزارت اطلاعات نباید یک سلیقه چه اصولگرا و چه اصلاح طلب حاکم شود؛ وزارت اطلاعات باید در اختیار منویات نظام و رهبری باشد.

نماینده مردم سمنان گفت: وزارت اطلاعات چشم و گوش نظام اسلامی است و دستگاهی بسیار حساس است، وزارت اطلاعات میراث جاویدان امام راحل است و به همین خاطر اینکه چه کسی وزیر می شود بسیار اهمیت دارد.

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی گفت : در برنامه پیشنهادی آقای مصلحی تاکیدی بر بحث "قانونگرایی" نیست و همچنین مشخص نیست از نظر آقای مصلحی وزارت اطلاعات باید به عنوان "مادر دستگاه های اطلاعاتی" فعالیت کند یا به عنوان جزیی از سازمان های اطلاعاتی موازی.

کواکبیان تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید مادر دستگاههای اطلاعاتی باشد اما ظاهرا آقای مصلحی به ایجاد یک شورای هماهنگی اطلاعاتی اعتقاد دارد که وزارت اطلاعات هم جزیی از آن باشد.

در میانه نطق کواکبیان ، ونایی از نمایندگان فراکسیون اکثریت در تذکری به کواکبیان گفت: در دوره دولت اصلاحات پدر وزارت اطلاعات را درآوردند! که لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت: این که شما گفتید اظهار نظر بود نه تذکر.

مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه نطق خود به آنچه که ابهامات در برنامه مصلحی در مواجهه با اپوزسیون خارجی خواند اشاره کرد و گفت: در برخورد با ضدانقلاب خارجی برنامه ای ارائه نشده و صرفا به عنوان کلی کشف توطئه های صهیونیسم اشاره شده است.

کواکبیان از مصلحی خواست موضع خود را در قبال تغییرات اخیر در وزارت اطلاعات مشخص کند و اینکه این تغییرات را تایید می کند یا خیر.

نماینده مردم سمنان تصریح کرد: آیا قرار است ایشان در صورت وزیر شدن از اوقاف و جاهای دیگر نیرو بیاورند یا اینکه برای بدنه سالم اطلاعاتی کشور شخصیت و ارزش قائل هستند؟

کواکبیان همچنین خواستار شفاف سازی موضع وزیر پیشنهادی اطلاعات در خصوص چالش های اخیر دروایش گنابادی شد و گفت: مسئله دروایش مسئله نظام نبود اما اخیرا مسئله نظام شد؛ موضع ایشان در این خصوص چگونه است؟