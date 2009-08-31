به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی در مراسم افتتاح این طرحهای گازی در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این طرحها گفت: پروژه اول خط لوله انتقال گاز ساوه - قزوین- کوهین به طول 162 کیلومتر و قطر 56 اینچ بوده که با صرف هزینه 2 هزار و 900 میلیارد ریالی در مدت 13 ماه اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه هدف از اجرای این خط لوله تکمیل زنجیره خودکفایی استانهای شمال و شمال شرق کشور از گاز وارداتی است، تصریح کرد: در ادامه این خط لوله نیز تا رشت ادامه پیدا می کند تا گاز مورد نیاز گلستان تامین شود.

وی افزود: همچنین در استان گلستان نیز خط لوله انتقال گاز میامی به دشت شاد به طول 106 کیلومتر و در استان مازندران خط لوله دامغان به نکا به طول 160 کیلومتر در آینده نزدیک به بهره برداری کامل می رسد.

غریبی در رابطه با خط لوله ساوه- قزوین- کوهین اظهار داشت: با بهره برداری از این خط لوله حدود 10 میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده شده است.

این مقام مسئول از بهره برداری خط لوله کوهین به رشت به طول 50 کیلومتر تا پایان سال جاری خبر داد و یادآور شد: همچنین 60 کیلومتر باقی مانده ازاین خط لوله نیز تا پایان سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی 7 تاسیسات تقویت فشار گاز همزمان با هفته دولت، بیان کرد: 6 ایستگاه تقویت فشار بر روی خط لوله دوم آذربایجان و یک ایستگاه بر روی خط لوله سوم آذربایجان قرار گرفته اند.

به گفته غریبی با بهره برداری از این ایستگاهها و راه اندازی 9 توربین جدید گازی در مجموع 350 مگاوات به ظرفیت تولید برق تاسیسات تقویت فشار گاز کشور افزوده می شود.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به سرمایه گذاری 3هزارو 500 میلیارد ریالی برای اجرای طرحهای احداث تاسیسات تقویت فشار، تبیین کرد: باراه اندازی این 7 ایستگاه تقویت فشار در مجموع 30 میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده شده است.

غریبی با اشاره به راه اندازی ایستگاه تقویت فشار تکاب تاکید کرد: با راه اندازی این طرح ضمن تقویت شبکه گاز در استانهای شمال و شمال غرب پایداری صادرات گاز به کشورهای ترکیه و ارمنستان نیز تقویت شده است.