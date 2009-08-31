به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اطلاع رسانی ناقص در خصوص شرایط، زمان و مکان ثبت نام زنان سرپرست خانوار غیرشاغل مشمول دریافت سهام عدالت از سوی نهادهای مربوطه سردرگمی این افراد را در کرج و سایر شهرها را به دنبال داشته است.

پروین قورچه بیگی زن سرپرست خانوار سالخورده ای است که در خیابان از رفت و آمدهای مکرر به بهزیستی ناراحت بود به خبرنگار مهر در کرج گفت: از وقتی از تلویزیون شنیدم به ما سهام عدالت می دهند به بهزیستی کرج رفتم و آنها آدرس یک مکان دیگر را که متعلق به بهزیستی است به من دادند و با کلی زحمت وقتی جای جدید را پیدا کردم گفتند، مدارکت ناقص است.

وی افزود: چرا باید زمانی که اطلاع رسانی می کنند اطلاعات کامل در اختیار ما قرار ندهند و ما مجبور باشیم با این سن و سال و کم سوادی و با زبان روزه چندین بار به این مرکز رفت و آمد کنیم.

یک زن سرپرست خانوار دیگر نیز اظهار داشت: اطلاع رسانی دیرهنگام باعث هجوم متقاضیان شده و تحمل صف طولانی و در نهایت جواب نگرفتن مشکل ما را دو چندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر از ابتدا اعلام می کردند باید به کجا مراجعه کنیم و چه شرایط و مدارکی را به همراه داشته باشیم این گونه مردم سرگردان نمی شدند.

در این خصوص رئیس اداره بهزیستی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به محدود بودن فرصت ثبت نام، زنان سرپرست خانوار غیرشاغل باید جهت ثبت نام سهام عدالت تا تاریخ 17 شهریورماه جاری مراجعه کنند.

قباد وزیری در خصوص نحوه اطلاع رسانی نیز گفت: این موضوع از طریق رسانه ها اعلام شده است و در صورت درخواست جراید اطلاعات تکمیلی به آنها نیز داده شده است.

وی محل مراجعه این افراد در کرج را مجتمع خدمات بهزیستی شهید عباس ارشاد واقع در کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، خیابان فروغی- کوچه شهید نوروزی پلاک 65 اعلام کرد.

وزیری خاطرنشان کرد: شرایط ثبت نام زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست داشتن مدرک معتبر در خصوص خودسرپرست بودن خود و افراد تحت تکفل است.

وی ثبت نام نکردن در هیچ دستگاه دیگری از طرف همسر و نیز مستمری نگرفتن و تحت تکفل نبودن دیگران را از دیگر شرایط برای مراجعه کنندگان برشمرد.

این مسئول بیان داشت: در خصوص افراد بدسرپرست گرفتن گواهی از مقام قضایی در خصوص مجهول الهویه بودن یا بدسرپرست بودن همسر و یا گواهی از بهزیستی نسبت به اعتیاد همسربه شرط تشکیل پرونده وی در یک سازمان مردم نهاد معتبر یا بهزیستی نیز ضروری است.

وی به واجدان شرایط فوق توصیه کرد، هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و دریافت فرم اقدام کنند.

به هر حال این مشکل که در کلانشهری مانند کرج نمود پیدا کرده حتما در شهرهای دیگر هم کم و بیش وجود دارد و جا دارد مسئولان برای جلوگیری از سرگردانی مشمولان واقعی و اتلاف وقت اطلاع رسانی دقیق تری در این زمینه داشته باشند.