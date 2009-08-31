عباس علی آبادی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت هرساله در شهریورماه فرصت دارد که تغییرات در قیمت آب وبرق را به مجلس ارائه دهد، گفت: وزارت نیرو طرحی را در این راستا به دولت ارائه نداده و منتظر نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: بر این اساس، هرگونه تغییر در قیمت آب و برق به لایحه هدفمند کردن یارانه ها موکول شده و برخلاف سنوات گذشته، این وزارتخانه نیز امسال طرحی را به دولت برای افزایش قیمت آب و برق ارائه نداده است.

وی به طرح پیشنهادی سال گذشته وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق در شهریورماه اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح در سال 87 با عدم استقبال دولت مواجه شد، برای سال 88 طرحی آماده نشده است.