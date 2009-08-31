علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین راهکارهای پیش بنیی شده برای تامین مالی پروژه های توسعه ای نفت و گاز در مناطق مرکزی ایران گفت: براساس قول مساعد رئیس جمهور قرار است حدود دو میلیارد دلار اعتبار از حساب ذخیره ارزی به پروژه های مختلف صنعت نفت اختصاص یابد.

وی افزود: در این رابطه بخشی از این اعتبار برای اجرای طرح های توسعه ای شرکت نفت مرکزی ایران واگذار می شود

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اشاره به این موضوع که اجرای طرح توسعه میدان گازی گشوی جنوبی و طرح ان جی ال 3100 در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند.

آخرین وضعیت اجرای اولین طرح ذخیره سازی گاز

ضیغمی در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت راه اندازی طرح ذخیره سازی گاز در میدان سراجه قم اظهار داشت: در این رابطه شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که تا پایان سال جاری توربوکمپرسورهای مورد نیاز این طرح را نصب خواهد کرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه پس از نصب توربو کمپرسورها امکان تزریق گاز به داخل میدان فراهم می شود، تصریح کرد: در صورتی که فصل زمستان امسال با کمبود گاز مواجه نباشیم و گاز کافی در اختیار داشته باشیم، امکان تزریق گاز به میدان سراجه وجود دارد.

وی افزود: اما در صورت وجود کمبود گاز تزریق گاز به ابتدای سال آینده موکول خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت و شرکت گاز آمادگی راه اندازی فاز اول طرح ذخیره سازی گاز در میدان سراجه قم را دارند، بیان کرد: در صورت راه اندازی فاز اول این طرح، روزانه 9 میلیون متر مکعب گاز به این میدان تزریق می شود که امکان برداشت حدود 10 میلیون متر مکعب گاز در فصل سرما وجود دارد.