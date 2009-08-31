تبریک باشگاه استقلال به داوران

به گزارش خبرگزار یمهر، در پیام باشگاه استقلال آمده است:« بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است و این مسافت کوتاه را همیشه در قضاوت خود رعایت نمائید. حضرت علی (ع)

قضاوت امری حساس، دقیق و پر مسئولیت است و داوری فوتبال به جهت اقبال مردم و توجه افکار عمومی به فوتبال حساسیت بیشتری را بر می انگیزد. داوران فوتبال همواره زیر ذره بین تیزبین فوتبالدوستان هستند و هر تصمیم آنان در زمین مسابقه و هر رفتارشان بر قضاوت عمومی اثرگذار است. این موارد خود بیانگر اهمیت و حساسیت کار داوران زحمتکش ایران است.

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران نیز وظیفه خود می‌داند روز 10 شهریور را که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان روز داور تعیین شده، گرامی داشته و از داوران پرتلاش و زحمتکش قدردانی نماید.

بدون شک حمایت همه‌جانبه بی‌شائبه تمامی مسئولین ورزشی کشور از تجارب ارزشمند داوران محترم فوتبال کشورمان این عزیزان را در اجرای تعهدات و قضاوت عادلانه در تمامی میادین ورزشی یاری خواهد نمود.»