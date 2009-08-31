رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 9 دستگاه خودروی جدید به ناوگان خودرویی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه شده است، افزود: طی روزهای آینده گشتهای مشترک یگانهای ویژه در سطح جنگلها و مراتع استان انجام خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه چهار پایگاه اطفای حریق تخصصی جنگل و مرتع طی مدت پنج سال در چهار نقطه شرق، غرب، جنوب و مرکز استان گیلان ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: این پایگاه ها با اعتبار 50 میلیارد ریال در مدت پنج سال و با همکاری ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری گیلان ساخته می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: هدف از ایجاد این پایگاه ها عدم تمرکز وسایل اطفای حریق تنها در مرکز استان و بردن این امکانات در دل جنگلهاست تا در مواقع بحران در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

محمدی ادامه داد: مساحت اولیه این پایگاه ها در دو هکتار است که قابل توسعه تا پنج هکتار نیز بوده و فضای فرود بالگرد و هواپیمای سبک در این سایتها پیش بینی شده است.