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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

مسلمی به مهر خبر داد:

تمهیدات وزارت علوم برای برقراری آرامش در ابتدای سال تحصیلی دانشگاهها

تمهیدات وزارت علوم برای برقراری آرامش در ابتدای سال تحصیلی دانشگاهها

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تمهیدات این وزارتخانه برای برقراری آرامش در دانشگاهها در ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال تحصیلی آینده مانند سالهای گذشته آغاز می شود و وزارت علوم با کمک دانشگاهها تمهیداتی را برای برقراری آرامش هر چه بیشتر در دانشگاهها اندیشیده است تا فضای دانشگاه به فضای آرامی برای تحصیل و تحقیق دانشجویان تبدیل شود.

وی اظهار داشت: برنامه هایی که طراحی شده بیشتر در راستای روشنگری و اطلاع رسانی برای دانشجویان است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل همچنین با اشاره به فعالیت شوراهای صنفی گفت: شوراهای صنفی نیز اگر مشکلات صنفی به وجود بیاید مسئول هستند و باید کلیه مشکلات صنفی را احصا کنند.

کد مطلب 939154

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