تمهیدات وزارت علوم برای برقراری آرامش در ابتدای سال تحصیلی دانشگاهها

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال تحصیلی آینده مانند سالهای گذشته آغاز می شود و وزارت علوم با کمک دانشگاهها تمهیداتی را برای برقراری آرامش هر چه بیشتر در دانشگاهها اندیشیده است تا فضای دانشگاه به فضای آرامی برای تحصیل و تحقیق دانشجویان تبدیل شود.

وی اظهار داشت: برنامه هایی که طراحی شده بیشتر در راستای روشنگری و اطلاع رسانی برای دانشجویان است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل همچنین با اشاره به فعالیت شوراهای صنفی گفت: شوراهای صنفی نیز اگر مشکلات صنفی به وجود بیاید مسئول هستند و باید کلیه مشکلات صنفی را احصا کنند.