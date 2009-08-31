اسلوونی از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "احمد داود اوغلو" دیروز یکشنبه در سفر به اسلوونی ابتدا با "ساموئل زبوگار" و سپس با رئیس پارلمان و بعد از آن با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد.

نکته جالب اینکه هر چند کشورهای بزرگ و مهم اروپایی مانند آلمان و فرانسه همچنان با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت می کنند اما اسلوونی از تصمیم آنکارا برای عضویت در این اتحادیه حمایت می کند.

اتحادیه اروپا از سال 2003 میلادی بحث بر سرعضویت ترکیه در این اتحادیه را آغاز کرده است. این موضوع با مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه روبرو شده است.

اتحادیه اروپا برای قبول عضویت ترکیه 35 فصل را برای آنکارا تعیین کرده ( اصلاحات مد نظر اتحادیه اروپا برای پیوستن یک کشور به این اتحادیه ) که ترکیه باید مذاکراتی را درباره این 35 فصل با اتحادیه انجام دهد و اتحادیه اروپا درمذاکرات خود 8 فصل را به علت به رسمیت نشناختن قبرس از سوی آنکارا بلوکه کرده است.

کمیسیون اروپا نیز از سال 2005 میلادی رایزنی خود را با ترکیه برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا آغاز کرده است.

ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا ملزم به ادامه روند اصلاحات مورد نظر اروپا در کشور خود بوده و پیش بینی می شود که این روند حداقل تا سال 2014 میلادی به طول بینجامد.