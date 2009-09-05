واماندگی ترافیک تهران در چهار راه تصمیمات ناگهانی

نقل کلافگی و سردرگمی پایتخت نشینان در چهارچرخه های وامانده در ترافیک حکایت ملال آور و تکراری است که راه حل آن را همه می دانند و البته آن را اجرا نمی کنند. این در حالی است که گره ترافیک پایتخت هر از گاهی با تصمیمات ناگهانی کورتر هم می شود.

یکی از شهروندان تهرانی که در ترافیک صبحگاهی خیابان ولیعصر (عج) گرفتار شده می گوید: همیشه 45 دقیقه ای به محل کارم می رسیدم اما از اول ماه مبارک رمضان روزانه با یک ساعت تاخیر به محل کارم می رسم. "م.محسن زاده" می افزاید: الان ساعت 10 صبح است و من هنوز در میانه راه هستم اگر این تغییر ساعت برای رفاه حال شهروندان و روان کردن ترافیک است چرا ما این همه کلافه و عصبی هستیم. این شهروند تهرانی اظهار می دارد: ما تغییر ساعت نخواستیم تا مداوم با رئیسمان دعوا کنیم، این طرح جز آزار ما چیز دیگری ندارد.

از روزی که این طرح آغاز شده یا تاکسیها مملو از جمعیت است یا این که تاکسیهای خالی دربستی می شوند یک شهروند تهرانی ‌ترافیک تهران خود به تنهایی داستان تلخی است که هیچکس سعی در پایان دادنش ندارد، همه تکلیف را به گردن کس دیگری می‌اندازند. اما کاش کسی بود که می‌توانست به صورت دقیق محاسبه کند که شهروندان تهرانی از ابتدای ماه رمضان چه میزان وقت و انرژی و سرمایه ملی کشور را در ترافیک رنج‌آور و اعصاب خردکن هدر دادند.‌ کاش می‌شد محاسبه کرد که چه میزان استرس به شهروندان تهرانی در روزهای کاری و ماندن در کنار خیابان برای سوار شدن به خودرو و یا ماندن در ترافیک غیرقابل مهار وارد می‌شود.‌ ‌ترافیک تهران خود به تنهایی داستان تلخی است که هیچکس سعی در پایان دادنش ندارد، همه تکلیف را به گردن کس دیگری می‌اندازند. اما کاش کسی بود که می‌توانست به صورت دقیق محاسبه کند که شهروندان تهرانی از ابتدای ماه رمضان چه میزان وقت و انرژی و سرمایه ملی کشور را در ترافیک رنج‌آور و اعصاب خردکن هدر دادند.‌ کاش می‌شد محاسبه کرد که چه میزان استرس به شهروندان تهرانی در روزهای کاری و ماندن در کنار خیابان برای سوار شدن به خودرو و یا ماندن در ترافیک غیرقابل مهار وارد می‌شود.‌



در سوی دیگر خیابان شهید بهشتی جوانی در انتظار تاکسی است می گوید: از روزی که این طرح آغاز شده یا تاکسیها مملو از جمعیت است یا این که تاکسیهای خالی دربستی می شوند. سپیده رضاوند می افزاید: اغلب رانندگان می گویند با توجه به ترافیک سنگین مسیر حاضر نیستند با مبلغ کمتری مسافران را به مقصد برسانند.این شهروند تهرانی اظهار می دارد: هم اکنون تغییر ساعت به جای افزایش رفاه مردم سبب ساز گرانی و درگیری های بیشتری شده است.

پیش از این هرگاه سخن از ترافیک تهران می شد اولین بحث مطرح شده این بود که اتوبوس کم است و تاکسیها دربستی کار می کنند و قطارهای مترو شلوغ است. گاهی هم می گفتند بزرگراه و تقاطع نداریم، اتوبوس نیست و مترو سرویس نمی دهد اما عملکرد شهرداری تهران در دو سال اخیر به قدری خوب بود که همگان به باز شدن قفل ترافیک تهران امیدوار شدند.

کاش تنها یک مدیر برای تهران و ترافیکش تصمیم گیری و برنامه ریزی کند کارشناسان شهری

کارشناسان شهری معتقد بودند که این تلاشها زمانی به ثمر می نشیند که تنها یک مدیر برای تهران و ترافیکش تصمیمگیری و برنامه ریزی کند. در صورتی که شواهد و قرائن حاکی از آن است که در حال حاضر دستگاههای مختلف در بحث مدیریت ترافیک تهران ورود پیدا کرده و نسخه می پیچند. یکی از این نمونه ها تصمیمگیری ساعت کاری در ماه مبارک رمضان است. تصمیمی که ناگهان کنترل همه چیز را بر هم می ریزد و تغییر ساعت کاری ادارات و بازار در این ماه ابلاغ می شود. تصمیمی که دولتمردان از ابتدای ماه جاری اجرایی کردند.

در بخشنامه ای که با تصمیم هیئت وزیران به سراسر کشور ابلاغ شد آمده که به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویتهای ماه مبارک رمضان در همه استانها به جز تهران فعالیت اداری در ماه مبارک رمضان صبحها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود و بعداز ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر به پایان می‌رسد. در استان تهران زمان آغاز به کار ادارات 9 صبح و پایان آن ساعت 14 خواهد بود. هیئت وزیران همچنین بانک مرکزی را موظف کرده است ساعت فعالیت بانکها را به گونه‌ای تنظیم کنند که آغاز آن دست ‌کم سی دقیقه پیش از آغاز به کار ادارات و دستگاههای دولتی باشد.

در ادامه این بخشنامه ذکر شده که به منظور درک بهتر فضیلت شبهای قدر آغاز به کار ادارات و بانکها هم در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای این ماه خواهد بود.در این بخشنامه توصیه شده است که رفت‌وآمد کارکنان هم باید به گونه‌ای برنامه‌‌ریزی و تنظیم شود که رأس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رأس ساعت معین محل کار خود را ترک کنند.



این تغییر ساعت سبب شده که ‌این روزها هر کس که در شهر تهران تردد کند گرفتار ترافیک آزاردهنده ای شود که در تمام سطح شهر گسترده شده است.



چراغهای قرمز و سبز نیز توفیری ندارند و شهروندان تهرانی برای این که دیر به سر کار خود نرسند بدون توجه به چراغها به دو سمت خیابان نگاهی می اندازند و اگر پلیسی آن نزدیکی نباشد یکباره پا بر گاز گذاشته و از تقاطع رد می شوند.

یک شهروند تهرانی که به شدت از ترافیک به وجود آمده در خیابان انقلاب شاکی است می گوید: شهر تهران در حال انفجار است و ما نمی دانیم باید چه کنیم. "رضا.ر" می افزاید: تمام سال را باید با ترافیک اعصاب خرد کن و آلودگی کشنده هوا دست و پنجه نرم کنیم. تغییر ساعت کاری در این ماه دیگه نوبر است!



رضا که دانشجوی رشته ارتباطات است اظهار می دارد: در چند روز گذشته در بزرگراهها و خیابانها راهبندانهایی ایجاد می شود که ساعتها طول می کشد گره آن باز شود و ما به هیچ کارمان نمی رسیم.

شهر تهران در حال انفجار است و ما نمی دانیم باید چه کنیم یک دانشجوی ارتباطات

البته در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تغییر ساعت کاری ادارات دولتی و بانکها در ماه مبارک رمضان با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد ‌خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد. در این نامه آمده بدین وسیله مغایرت قانونی تصویب نامه هیئت وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ می شود.

این در حالی است که دولت برای تغییر ساعات کاری هیچگونه هماهنگی با مجلس انجام نداده در حالی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ‌ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتیکه خلاف قانون باشند برای تجدید نظر به هیئت وزیران عودت دهد. این مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیئت تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس کار می کند.

در این میان البته نباید از زحمت ماموران راهور ناجا به سادگی گذر کرد. آنها هر صبح با حضور در خیابانهای تهران مشغول حل مشکل ترافیکی محورها بوده ولی به دلیل حجم انبوه خودرو گاه عدم همکاری رانندگان خودروها شهر تهران قفل شده و شاهد ترافیک بسیار سنگینی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در خصوص ترافیک صبحگاهی می گوید: تغییر ساعت کاری ادارات و بازار سبب افزایش ترافیک شده است زیرا پیش از این ساعت کاری ادارات با ساعت کاری بازار تلاقی نداشت و پایتخت با پیک ترافیکی روبرو نبود.

حال اگر می خواهید به عمق فاجعه پی ببرید از صبح ساعت 9 تا حدود 11 صبح و در هنگام غروب حوالی ساعت 6 به بعد وارد خیابانها و بزرگراههای تهران شوید!