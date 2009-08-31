به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رمضانی در مراسم افتتاح تاسیسات گازی تقویت فشار و خطوط انتقال ساوه- قزوین - کوهین با بیان اینکه در هفته دولت حدود 680 پروژه های مختلف گازی در نقاط مختلف کشور به بهره برداری رسیده است، گفت: با توجه به اینکه امسال، سال پایانی برنامه چهارم توسعه است، ارزیابی کارشناسان شرکت گاز حاکی از آن است که قسمت عمده ای از برنامه ها محقق شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اجرای برنامه توسعه چهارم در بخش گازرسانی به شهر و روستاها، صنایع، اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی و ساخت جایگاههای سی ان جی فراتر از برنامه بوده است.

وی با اشاره به بهره مندی حدود 9 هزار روستا از نعمت گاز طبیعی تا پایان سالجاری، تصریح کرد:هم اکنون تدوین برنامه پنجم در صنعت گاز در حال انجام بوده و احکام آن نیز در دست تهیه است.

رمضانی با اشاره به اینکه در طی دو سال گذشته تعداد جایگاههای سی ان جی به بیش از دو برابر افزایش یافته است، اظهار داشت: همچنین یکی از برنامه های کلان مدت شرکت گاز افزایش سهم شرکتهای داخلی در ساخت توربوکمپرسورهای تاسیسات تقویت فشار گاز است.