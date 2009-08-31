بهمن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: ساخت بیمارستان 160 تختخوابی تالش یکی از ضرورتهای این شهرستان بوده و در سفر هئیت دولت به استان گیلان به تصویب رسیده است.

وی عنوان کرد: بیمارستان جنرال 160 تختخوابی تالش در زمینی به مساحت 3.5 هکتار با برآورد اولیه 160 میلیارد ریال در مدت چهار سال به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس هشتم ساخت بیمارستان 160 تختخوابی تالش را از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون برای ساخت این پروژه 40 میلیارد ریال اعتبار در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.

بیمارستان جنرال 160 تختخوابی تالش در زمینی به مساحت 3.5 هکتار با فضای ساختمانی 16 هزار مترمربع در پنج طبقه ساخته می شود که زمین آن توسط فرد خیری اهدا شده است.