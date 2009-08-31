عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ادارات گاز، آب و برق و مخابرات هر از چند گاهی با کندن زمین و آسفالت نکردن آن بر مشکلات تردد در کرج می افزایند که این امر به ضرر شهر است.

وی ادامه داد: عملکرد نامناسب ادارات یادشده اعتراضات شهروندان را به دنبال داشته و این ادارات نباید به گونه ای عمل کنند که شهروندان از دست آنها ناراضی شوند.

این عضو شورای شهر کرج بیان کرد: همچنین به دنبال اقدامات نامناسب عمرانی چهره شهر نازیبا می شود و معضلات عمرانی و تردد نیز افزایش می یابد.

صدرنژاد خاطرنشان کرد: آسفالت مجدد زمین کنده شده از اهمیت خاصی برخوردار است و به کمک آن می توان چهره شهر را زیباتر نگه داشت.

وی اضافه کرد: البته صرف آسفالت کردن کافی نیست و لازم است ادارات در این زمینه اصول فنی آسفالت ریزی را رعایت کنند و همه موارد لازم را در نظر داشته باشند.

صدرنژاد یادآور شد: رعایت نکردن اصول فنی آسفالت ریزی باعث می شود نه تنها مشکل حل نشود، بلکه معضلات دیگری نیز به وجود آید.

این عضو شورای شهر کرج اضافه کرد: لازم است همه ادارات و دستگاههای مربوطه کرج به امر زیباسازی معابر این کلانشهر توجه ویژه ای داشته باشند و وظایف خود را محدود به انجام عملیات عمرانی ندانند