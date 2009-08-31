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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

پیش‌تولید "سگ کور" کارخانی به زودی شروع می‌شود

پیش‌تولید "سگ کور" کارخانی به زودی شروع می‌شود

پیش‌تولید سومین فیلم سینمایی مهرشاد کارخانی با عنوان "سگ کور" پس از صدور پروانه ساخت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد کارخانی که قصد داشت فیلمنامه "زنبورها" را تابستان امسال کلید بزند، ساخت این فیلم را به شرایطی دیگر موکول کرد. کارخانی تصمیم دارد فیلمنامه جدید خود را با عنوان "سگ کور" که به طور مشترک با همکاری بابک پناهی نوشته و بازنویسی آن به تازگی به پایان رسیده ، مقابل دوربین ببرد.

تهیه کنندگی این فیلم را امیر سمواتی بر عهده دارد و پیش‌تولید آن در صورت صدور پروانه ساخت ازاداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد به زودی آغاز می شود .

"سگ کور" موضوعی اجتماعی دارد و به مسائل بیکاری جوانان در شهر می‌پردازد. داستان این فیلم در تهران واطراف آن اتفاق می افتد. "ریسمان باز" دومین فیلم کارخانی علاوه بر نمایش در جشنواره‌های متعدد توانست توجه منتقدان را جلب کند.

کد مطلب 939169

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