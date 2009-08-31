به گزارش خبرگزاری مهر، این ابزار که به گفته محققان به اندازه ای ارزان خواهد بود که پزشکان خانوادگی بتوانند به صورت روزانه از آن استفاده کنند می تواند با دقتی 86 درصدی سرطان ریه را تشخیص دهد و به شکلی خاص قبل از گسترده شدن بیماری آن را در بدن ردیابی کند.

این ابزار از حسگرهایی از نانو ذرات طلا به منظور ردیابی ترکیباتی خاص به نام ترکیبات سبک ارگانیک یا VOC تشکیل شده است. این ترکیبات در هوای خارج شده از ریه افراد مبتلا به سرطان در سطح بالایی یافت می شود.

آزمایشهای تنفسی در حال حاضر به عنوان شیوه ای برای شناسایی میزان ترکیبات موجود در بازدم افراد و احتمال ابتلا به سرطان شناخته شده است. در سال 2006 محققان دریافتند سگها را می توان به گونه ای آموزش داد که سرطان را از بوییدن بازدم افراد با دقتی 99 درصدی تشخیص دهند.

دانشمندان امیدوارند ابزار جدید بتواند به زودی برای پزشکان امکان انجام آزمایشهای ساده تشخیص سرطان ریه را حین ویزیتهای رایج پزشکی به وجود آورد زیرا به اعتقاد آنها بسیاری از شیوه های تشخیص این بیماری پرهزینه و کم دقت هستند اما ابزار جدید بسیار کم هزینه، حساس و قابل حمل بوده و دسترسی آن برای افراد مختلف امکانپذیر خواهد بود.

سرطان ریه سالانه عامل مرگ 1.3 میلیون انسان در جهان بوده و به یکی از اصلی ترین دلایل مرگ ناشی از سرطان در جهان تبدیل شده است. تنها 15 درصد از مبتلایان به این بیماری بیش از پنج سال زندگی می کنند زیرا این نوع سرطان معمولا دیر شناسایی می شود.

ابزار جدید از 9 ردیف حسگر مرکب از نانو ذرات طلا تشکیل شده است که با گروههای ارگانیک مختلفی ترکیب شده اند و به این شکل می توانند گونه های مختلف ترکیبات VOC ناشی از تومورهای سرطانی را شناسایی کنند.

بر اساس گزارش رویترز، آزمایش این ابزار بر روی 56 فرد سالم و 40 فرد بیمار که در گذشته ابتدا به سرطان ریه در آنها با استفاده از شیوه های رایج تشخیص داده شده بود نشان داد حسگرها قادرند بیماری افراد مبتلا را با 86 درصد دقت تشخیص دهند.