به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از شورای حل اختلاف فاضل آباد افزود: برخی افراد با صحنه سازی و جابجایی راننده و کروکی های تقلبی برای استفاده از بیمه و دریافت خسارت اقدام می کنند که این امر علاوه بر تضییع حقوق مردم، شرکتها بیمه را متضرر می کند.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از وقوع جرم در تصادفات و سواستفاده های حتمالی، کارشناسان رسمی کلیه گزارشها و کروکی های ارسالی را با دقت بیشتری بررسی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، افراد را به دادسرا معرفی کنند.

جعفری افزود: بیش از 30 درصد پرونده های ورودی به شعب شوراهای حل اختلاف استان را تخلفات راهنمایی و رانندگی تشکیل می دهد.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: میانگین مختومه شده پرونده ها با سازش طرفین دعوی در استان تا پایان سال جاری به 60 درصد افزایش می یابد، درحالیکه اکنون حدود 22 درصد پرونده ها با سازش طرفین در استان مختومه می شود.

وی اظهار داشت: اعضای شورای حل اختلاف استان برای سوق دادن پرونده ها به سازش تلاش می کنند که این امر درصد مختومه شدن پرونده های با مصالحه طرفین را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: ما تنها نباید برای راضی کردن افراد به سازش در پرونده ها اکتفا کنیم و باید با آسیب شناسی، علت تشکیل پرونده ها، راهکارهایی برای کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی از جمله شوراها ارائه دهیم.

به گفته جعفری، کاستن از بار مراجعات مردم به محاکم قضایی علاوه برکاهش هزینه های این دستگاه، از بروز تنش و تبعات ناشی از دعاویی و پرونده ها بین مردم می کاهد.

422 شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.