به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این پروژه‌ها که پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد شامل کارگاه تاسیسات مرکز آموزش فنی و حرفه‌ ای بیرجند، درمانگاه مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای بیرجند و کارگاه پرورش ماهیان آکواریومی در مرکز خواهران بیرجند بود.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار خراسان جنوبی در این مراسم اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه‌ای در افزایش تولید ناخالص کشور نقش مستقیم دارد.

مجید امینی افزود: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ ای می ‌توانند ایجاد شغل کنند و سطح مهارت افراد را بالا برده تا افراد در سطح استاندارد مهارت را به دست آورند و در ایجاد شغل و افزایش درآمد خانوار تاثیرگذار باشند.



وی عنوان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ‌ای می‌ تواند مبنای اشتغال قرار بگیرند یعنی افراد آموزش ببینند و شغل خود را بر اساس آموزشی که دیده‌اند انتخاب کنند با توجه به اینکه مدارک معتبری به افراد داده می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی نیز ادامه داد: کارگاه تاسیسات مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بیرجند در فضایی به مساحت 300 متر مربع افتتاح شد که در آن تعمیر و راه‌اندازی چیلر، دستگاه‌های حرارت مرکزی، شوفاژ و تجهیزات حرارتی آموزش داده می‌شود.

حمیدرضا لطیفی با اشاره به افتتاح درمانگاه مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای بیرجند افزود: این درمانگاه در فضایی به مساحت 60 متر مربع با امکاناتی از قبیل الکتروکاردیوگراف، اتوسکوپ، آفتالموسکوپ و استریل و با حضور پزشک و با ارائه خدمات به کارآموزان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای در خراسان جنوبی نقش مهمی در افزایش مهارتهای فنی و شغلی به ویژه در بین جوانان و به دنبال آن افزایش اشتغال در منطقه داشته است.