به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون آموزش قوه قضائیه با تاکید بر جایگاه حساس معاونت آموزش قوه قضائیه گفت: برای ارتقای دستگاه قضایی کارهای خوبی در معاونت آموزش قوه قضائیه انجام شده است که باید این روند ادامه یابد چرا که جایگاه این معاونت بسیار حائز اهمیت است.

وی ضمن قدردانی از زحمات حجت الاسلام جواهری در معاونت آموزش قوه قضائیه گفت: افزایش آموزش برون و درون قوه قضائیه مرهون تلاش تک تک اعضای مسئول است و امیدواریم در آینده نیز از اندوخته های حجت الاسلام جواهری بهره مند شویم.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: امروز معاونت آموزش قوه قضائیه به دست یک چهره علمی و پژوهشی و دارای نظریه سپرده شده است و باید گفت دکتر واعظی از امیدهای حوزه علمیه در بحث کلام و فلسفه جدید صاحب نظر است.

وی در ادامه گفت: دکتر واعظی کاملا به مسائل آموزشی آشناست و به طور حتم این دوره شاهد شکوفایی هر چه بیشتر معاونت آموزشی قوه قضائیه خواهیم بود.

همچنین در ادامه این مراسم حجت الاسلام جواهری معاون سابق آموزش قوه قضائیه در سخنانی به اقدامات انجام شده در این معاونت اشاره کرد و گفت: قطعا این رفت و آمدها فی نفسه چندان موضوعیتی ندارد اما آنچه مهم است این است که انجام تکلیف سازمانی و قانونی تا عمل مقبول حق باشد.

وی ضمن سپاسگزاری از بخشهای مختلف معاونت آموزش و همچنین سایر بخشهای قضایی گفت: معاونت آموزش امروز به بار نشسته است و در طول 9 سال در اوج تنهایی و مظلومیت نه تنها در داخل قوه قضائیه بلکه در خارج از این دستگاه نیز کار و اقدامات خود را به دانشگاه و مراکز علمی منتقل کرده و امروز شاهد ثمرات آن هستیم.

وی بازنگری و یکپارچه سازی دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، سرمایه گذاری برای افزایش انگیزه و تلاش جهت افزایش بهره وری، بازنگری و تشکیلات و ساختارها، استمرار نظام جامع آموزشی با بهره مندی از فناوریهای نوین، تقویت تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین حوزوی به خصوص در تولید علم، استاندارد سازی امکانات اداری و آموزشی به خصوص در مورد خوابگاهها و کارآموزان را از جمله رئوس فعالیتهای معاونت آموزش قوه قضائیه برشمرد.

در پایان این مراسم از سوی معاون اول قوه قضائیه لوح تقدیری تقدیم حجت الاسلام جواهری شد و حکم معاونت جدید آموزش قوه قضائیه تقدیم حجت الاسلام احمد واعظی شد.