به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، حزب الله به مناسبت سی و یکمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر خواستار به یاد آوردن این شخصیت بزرگوار و تلاش های وی در راستای حفظ وحدت لبنان و دور کردن فتنه داخلی از آن شد.

در این بیانیه ضمن تجلیل از شخصیت بزرگوار امام موسی صدر آمده است: چهره زیبا و نورانی امام موسی صدر باید به تمامی نسل های جدید معرفی شود.

در بخش دیگر بیانیه با اعلام اینکه مسئولیت کامل ربوده شدن امام موسی صدر بر عهده لیبی است از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی و تمامی طرف های ذیربط خواسته شده است که رژیم لیبی را به آزاد کردن امام موسی صدر و دوست وی و بازگرداندن آنها به آغوش میهن، ملت، خانواده و عرصه مبارزه شان وادار کند.

در این بیانیه بر حمایت حزب الله از جنبش امل و پایبندی به تلاش برای زنده نگه داشتن قضیه امام موسی صدر به عنوان یک قضیه ملی، اسلامی و جهادی بزرگ و سعی برای حل و فصل آن تاکید شده است.

حزب الله در پایان خطاب به ربایندگان امام موسی صدر اعلام کرد: اگر چه امام موسی صدر را پنهان کرده اید اما خط مشی و آمال و اهداف وی به قوت خود باقی است.