به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، محسن حاتم گفت: در برنامه‌های آتی وزارت صنایع و معادن، با لحاظ جهت‌گیری‌های دولت در بخش صنعتی و معدنی می‌بایست از بنگاه‌داری و تصدی‌گری‌ها به سیاستگذاری، هدایت و نظارت معطوف شویم و در این راستا قطعاً ‌باید سعی کنیم تحول لازم و نوینی در ساختارهای عملیاتی و فکرافرازی پدید آید.

وی تأکید کرد: از آنجایی که آزادسازی اقتصادی، مقررات زدائی، روان‌سازی فرآیندهای اداری اخذ مجوزها، دریافت خدمات زیربنائی و تأمین مالی فعالیتهای صنعتی و اقتصادی؛ پدیدآورنده ثبات در عرصه‌های کارآفرینی است، می‌تواند به فضای مناسب برای کسب و کار و تبلور حضور بخش خصوصی در نقش آفرینی در اقتصاد و همچنین توسعه کمی و کیفی و عرصه کار و تلاش تبدیل شود.

حاتم یادآور شد: از این روست که در برنامه‌های محرابیان، منطبق بر سیاست‌ها کلان صنعتی کشور و خصوصاً اصل 44 قانون اساسی، به خصوصی‌سازی صرفاً به عنوان فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی و بخشهای خصوصی توجه نشده است. بلکه این مساله به عنوان یک راهبرد اصلی در جهت محقق ساختن بستر اهداف رشد و توسعه مورد توجه است.

به گفته وی،‌ در برنامه وزیر پیشنهاد صنایع و معادن کاهش تصدی‌گریهای دولتی، ارتقاء نظام سیاستگذاری و اصلاح نظامهای موجود و تأکید بر نگرش یکپارچه به صنعت، تجارت و اقتصاد و روابط متقابل بین سیاست‌های حوزه صنعت با سایر حوزه‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد ثبات حداکثری در قوانین و مقررات و کاهش هزینه ریسک و خطرپذیری برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و ایجاد سازوکار مناسب برای حضور بخش غیردولتی در تصمیم‌سازیهای حوزه صنعت مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: این وزارتخانه درصدد است با اصلاح سیاستهای تجاری و حمایت از بخش غیردولتی، ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و افزایش مزیت‌های رقابتی، زمینه توسعه صادرات را فراهم آورد.

همچنین با حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برای کاهش تصدی‌گریهای دولتی، ضمن ارتقا و بهره‌وری در سرمایه و عوامل تولید، زمینه تسریع اجرای سیاست‌های اصل 44 و تداوم خصوصی سازی دراین بخش فراهم خواهد شد.