دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واکسنها جزو داروهایی هستند که نیاز به نسخه دارند اما با توجه به شرایطی خاص، فروش بدون نسخه آنها نیز صورت می‌گیرد.

این در حالی است که متخصصین بیماریهای عفونی معتقدند خطرات بیماری آنفلوآنزای فصلی از آنفلوآنزای نوع A بیشتر است و باید پیشگیری از این بیماری در اولویت وزارت بهداشت قرار بگیرد.

مژدهی آذر با تاکید بر اینکه دریافت واکسن آنفلوانزای فصلی باید با نسخه و مشورت پزشک صورت بگیرد، افزود: تزریق این واکسن در برخی افراد عوارشی به دنبال دارد که باید از آن اطلاع داشته باشند.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران از مادران باردار، اطفال، بیماران خاص و... به عنوان گروههایی نام برد که قبل از تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی باید با پزشک خود مشورت کنند.

مژدهی آذر با عنوان این مطلب که واکسن آنفلوانزای بیمه نیست، قیمت فروش آن را 9700 تومان در داروخانه ها اعلام کرد و گفت: تزریق این واکسن برای یک نوبت در بزرگسالان کافی است اما برای اطفال باید در دو نوبت تکرار شود.