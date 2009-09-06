دستگاههای خودپرداز سرنگ تعویض می شوند/ توزیع 5 میلیون سرنگ در سال87

دکتر فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود نقصهایی مانند محل پرداخت سرنگ و دریافت سکه، بزرگی دستگاه و خرابیهای مکرر دستگاه خودپرداز سرنگ گفت: دستگاههای خود پرداز سرنگ و وسایل بهداشتی از سال 83 در پنج تشکل غیردولتی ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی شهر تهران نصب شد و اکنون بعد از گذشت پنج سال و به علت اتمام تاریخ ضمانت دستگاهها و مشکلات فنی عملیات استانداردسازی و تعویض آنها آغاز شده است.

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: تعداد استفاده کنندگان از این دستگاهها به تفکیک جنسیت 5.9 درصد زن و 91.8 درصد مرد بوده اند و جنسیت بقیه استفاده کنندگان مشخص نیست.

براساس آمار سازمان بهزیستی بیشترین گروه سنی استفاده کنندگان از دستگاههای خود پرداز سرنگ بین 25 تا 35 سال هستند که 30 درصد از افراد استفاده کننده کاملا راضی، 14 درصد رضایت زیاد، 28 درصد متوسط و بقیه هم درسطح کم رضایت داشتند.

به گفته اقطار، 71 درصد استفاده کنندگان از دستگاههای خودپرداز سرنگ در گذشته از خدمات گروههای سیار( DIC ) و 76 درصد از خدمات مشاوره و مراکز نگهداری استفاده کرده اند.

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: به طور کلی در ایران در سال 83 ،352 هزار سرنگ و در سال 87 ، پنج میلیون سرنگ در کل کشور توزیع شده است. تاکنون حدود 67 درصد از سرنگ های معتادان جمع آوری شده است و به همان مقدار در بین معتادان سرنگ توزیع شده است.