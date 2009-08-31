استخراج مواد معدنی در گلستان 53 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش از ظهر دوشنبه در نشست با صنعتگران استان در گرگان افزود: با اکتشاف، استخراج و فرآوری ماده معدنی و استراتژیک ید در منطقه، استان به یک منطقه مهم معدنی تبدیل می شود و این امر موجب توجهات خاص دولت در زمینه توسعه این فعالیت معدنی در استان و زمینه استقرار صنایع وابسته به این ماده معدنی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین میزان استخراج مواد معدنی استان در آینده ‌ای نزدیک با بهره ‌برداری کامل از معادن ذغال‌سنگ تخت مینودشت رشد و جهش چشمگیری خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای صنعتی با رشد 70 درصدی به رقم 863 واحد رسید و میزان اشتغال صنعتی با رشدی بالغ بر 76 درصد به رقم 18 هزار و 707 نفر و سرمایه‌گذاری صنعتی در استان به رشدی بالغ بر 230 درصد رسیده است.

به گفته نیاوند، همزمان با رشد چشمگیر و 100 درصدی توسعه فضاهای صنعتی در استان استقبال بی‌نظیری نیز در اخذ مجوز صنعتی و احداث واحد تولیدی به عمل آمده است.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: در سال 1357 استان فاقد شهرک صنعتی و تعداد واحدهای صنعتی فعال آن 63 واحد و اشتغال صنعتی حدود سه هزار و 114 نفر بوده است.

وی یادآور شد: در همین زمان استان دارای دو معدن ذغال‌سنگ با اشتغالی در حدود 300 نفر بوده و فعالیتهای صنعتی عمدتا در دو بخش صنایع پنبه پاک‌کنی و کارخانجات آرد محدود بود.

وی تفکیک منطقه گرگان و گنبدکاووس از استان مازندران و تشکیل استان گلستان در سال 1377 را نقطه عطفی در انجام برنامه ‌ریزی های لازم برای توسعه بخش صنعت و معدن، زیرساختها و تولید و استقرار واحدهای جدید در گروه‌های صنعتی مختلف برشمرد.

نیاوند بیان داشت: این سیاستها با تشکیل وزارت صنایع و معادن و سازمانهای وابسته در استانها در سال 1379 و تمرکز امور صنعتی و معدنی از شتاب بیشتری برخوردار شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان عنوان کرد: همزمان با تحولات ذکر شده انجام مطالعات متعدد پتانسیل‌یابی مواد معدنی و نیز انجام طرح استراتژی توسعه صنعتی و معدنی و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در شهرستانهای مختلف استان به استناد استعدادهای ذاتی و اکتسابی هر شهرستان و با تاکید بر توسعه پایدار و حفظ محیط ‌زیست، منجر به هدایت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و توزیع مناسب آن به تناسب ایجاد زیرساختهای لازم شد.

وی افزود: بیشتر این اقدامات در پایان برنامه سوم و آغاز به کار دولت نهم بود که با افزایش تعداد واحدهای صنعتی استان به رقم 509 واحد و افزایش اشتغال صنعتی بالغ بر 10 هزار و 600 نفر رسید.

نیاوند اضافه کرد: در این زمان نیز، تعداد معادن فعال به 27 معدن و افراد شاغل در آنها به هزار و 478 نفر رسید و میزان استخراج مواد معدنی از 57 هزار تن به 247 هزار تن ارتقا پیدا کرد.