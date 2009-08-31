اهدای 31 خودرو از سوی رئیس جمهور به آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دولت مراسم رژه خودرویی 20 دستگاه وانت پیکان و 11 دستگاه مینی ‌بوس اهدایی رئیس‌ جمهور به آموزش و پرورش خراسان جنوبی برگزار شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جریان این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار خودروهای اهدایی دولت نهم از ابتدای سال 84 تاکنون به این سازمان بالغ بر 13 میلیارد ریال است.

حمیدرضا وردی گفت: از سال 84 و در دو سفر ریاست جمهوری به خراسان جنوبی مصوباتی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شد که یکی از آنها اهدای 120 خودرو به سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی است.

وی افزود: تاکنون 95 دستگاه وانت و هفت دستگاه مینی‌بوس در اختیار مدارس شبانه‌ روزی و مناطق محروم استان قرار گرفته ‌اند و امروز نیز تعداد 11 دستگاه مینی ‌بوس و 20 دستگاه وانت نیز دریافت شده است که به مدارس شبانه ‌روزی فرستاده می‌ شوند که اعتبار این خودروها حدود 600 میلیون تومان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان داشت: قول تحویل خودروهای دیگری شامل اتوبوس و خودروهای یخچال‌دار نیز تا یک ماه آینده به سازمان داده شده است.