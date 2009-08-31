عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در این راستا از همه محققان، پژوهشگران، مشاهیر، بزرگان و هنرمندان نامی کرج دعوت می شود جهت تکمیل فرم مشاهیر و نیز اخذ اطلاعات یا همکاری با موزه تاریخ کرج به این موزه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این افراد می توانند به آدرس کرج، چهارراه طالقانی، تالار شهیدان نژادفلاح، طبقه دوم معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، موزه تاریخ شهر کرج مراجعه کنند.

فتاحیان بیان کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشور موزه مشاهیر و مفاخر البرز در شهر باستانی کرج راه اندازی خواهد شد.

مدیر موزه مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج عنوان کرد: موزه مشاهیر کرج یکی از بی نظیرترین و بارزشترین موزه های کشور خواهد بود که با چندین سال تحقیق و پژوهش در خصوص مشاهیر، دانشمندان، مفاخر، هنرمندان و به طور کلی بزرگان منطقه البرز شمالی، مرکزی و جنوبی اطلاعات زیادی فراهم کرده است.

فتاحیان خاطرنشان کرد: با تاسیس موزه یادشده عموم مردم ایران از سراسر کشور می توانند با بزرگان منطقه البرز آشنا شوند.

وی معرفی نکات و نقاط درخشان و افتخارات فرهنگی کرج نیازمند برپایی موزه مشاهیر و مفاخر این کلانشهر است و بدون این موزه نمی توانیم در خصوص معرفی درخششها به طور کامل موفق باشیم.

برپایی موزه مشاهیر کرج در معرفی این چهره های فرهنگی در کشور تاثیر فراوانی دارد

فتاحیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: کرج دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، محققان، شعرا و ... فراوانی داشته و دارد که در صورت برپایی موزه مشاهیر و مفاخر، در معرفی این چهره های فرهنگی در سطح کشور بیش از پیش موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: آشنایی با گذشته فرهنگی کرج یک ضرورت است و باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا همه کشور با نقاط درخشان کرج آشنا شوند.

فتاحیان افزود: بر خلاف تصور بسیاری، کرج یک شهرستان با پیشینه فرهنگی کم اهمیت نیست و باید همه تلاش خود را در جهت معرفی پیشینه درخشان این شهرستان به کار گیریم.

موزه موزه تاریخ کرج خاطرنشان کرد: گذشته فرهنگی بسیار ارزشمندی دارد و تعداد مشاهیر و مفاخر آن نیز کم نیست که این امر ضرورت برپایی موزه یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

فتاحیان اضافه کرد: در حال جمع آوری اطلاعات لازم برای برپایی موزه مشاهیر و مفاخر کرج هستیم که در این زمینه بیش از 60 درصد کار انجام شده است.