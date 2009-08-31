به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان از روز چهارشنبه با حضور 50 بازیکن برتر جهان در فونچال پرتغال آغاز میشود.
شیلی، اسپانیا، فرانسه، آلمان، کرواسی، هند، ژاپن، پرتغال، روسیه و اسلواکی کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در این پیکارها حضور خواهند داشت.
نوشاد عالمیان نیز تنها بازیکن ایرانی است که از سوی فدراسیون بینالمللی تنیس روی میز به شرکت در پروتورجهانی پرتغال دعوت شده است. این بازیکن که از هفته پیش در کمپ تمرینی اتریش و در کنار نخبگان جهان تمرینات خود را پیگیری کرد امروز (دوشنبه) عازم پرتغال شد تا از چهارشنبه رقابت خود با دیگر شرکتکنندگان در پروتور جهانی فونچال را آغاز کند. جمیل لطف الله نسبی نیز به عنوان مربی نوشاد را همراهی میکند.
مسابقات تنیس روی میز پروتورجهانی پرتغال در دو بخش انفرادی و دونفره و به مدت دو روز پیگیری میشود.
نظر شما