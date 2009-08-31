به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان از روز چهارشنبه با حضور 50 بازیکن برتر جهان در فونچال پرتغال آغاز می‎شود.



شیلی، اسپانیا، فرانسه، آلمان، کرواسی، هند، ژاپن، پرتغال، روسیه و اسلواکی کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در این پیکارها حضور خواهند داشت.

نوشاد عالمیان نیز تنها بازیکن ایرانی است که از سوی فدراسیون بین‏المللی تنیس روی میز به شرکت در پروتورجهانی پرتغال دعوت شده است. این بازیکن که از هفته پیش در کمپ تمرینی اتریش و در کنار نخبگان جهان تمرینات خود را پیگیری کرد امروز (دوشنبه) عازم پرتغال شد تا از چهارشنبه رقابت خود با دیگر شرکت‏کنندگان در پروتور جهانی فونچال را آغاز کند. جمیل لطف الله نسبی نیز به عنوان مربی نوشاد را همراهی می‏کند.

مسابقات تنیس روی میز پروتورجهانی پرتغال در دو بخش انفرادی و دونفره و به مدت دو روز پیگیری می‎شود.