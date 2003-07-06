تازه ترين اخبار از فوتبال جهان

* رييس باشگاه پاري سن ژرمن فرانسه اعلام كرد كه باشگاه رئال مادريد اسپانيا در آستانه عقد قرارداد با "رونالدينهو" بازيكن برزيلي پاري سن ژرمن است .

وي افزود : باشگاه منچستر يونايتد انگليس نيز پيشنهاد متوسطي براي جذب "رونالدينهو" داد ، اما ارزش بررسي كردن را نداشت .

* " دنيس برگ كمپ " مهاجم هلندي تيم آرسنال انگليس تهديد كرد كه اگر اين باشگاه لندني پيشنهاد جديدي به وي ارائه نكند، وي فوتبال را كنار خواهد گذاشت . اين بازيكن 34 ساله كه 8 سال است درآرسنال بازي مي كند ، بارها اظهار كرده كه مي خواهد فوتبالش را در آرسنال به پايان برساند.

* " كلوديو رانيه ري" مربي تيم چلسي انگليس تاييد كرد كه نسبت به آينده اش در اين باشگاه لندني نامطمئن است . وي با اشاره به تغيير انجام شده در رياست باشگاه چلسي گفت: من مي دانم كه وقتي شخص جديدي كنترل باشگاه را در دست مي گيرد، هر تغيير و تحولي ممكن است رخ بدهد.

* تيم آژاكس آمستردام هلند "وسلي اسنوك" بازيكن 24 ساله تيم گنك بلژيك را براي 5 سال به خدمت گرفت . باشگاه لاتزيو ايتاليا نيز خواهان اين بازيكن بود .

* باشگاه لاتزيوي ايتاليا كه تاكنون اخبار منتشر شده درباره فروش "ياپ استم " مدافع هلندي خود را تكذيب مي كرد ، بالاخره اعلام نمود كه اگر پيشنهادي به مبلغ حداقل 15 ميليون دلار براي خريدن "استم" دريافت كند ، آنگاه به فروش اين بازيكن فكر خواهد كرد .