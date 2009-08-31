شهردار منطقه 9 تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فقط یک شستشوی معمولی نیست زیرا پس از شستن این برج از مواد نگهدارنده ای استفاده شود که تا 10 سال دیگر پاکیزگی آن را بیمه می کند.

"علیرضا جعفری" افزود: مواد نگهدارنده از خارج کشور وارد شده و پیمانکاران آن به ما تضمینهای لازم را در این باره داده اند.

طرح احداث برج آزادی به سال ۱۳۴۵ بر می‌گردد. طرح آن را حسین امانت بر طبق معماری ایرانی - سلامی طراحی کرد. عملیات بنای برج آزادی در یازدهم آبان ۱۳۴۸ آغاز شد و پس از بیست و هشت ماه کار در ۲۴ دیماه ۱۳۵۰ به بهره برداری رسید.

شهردار منطقه 9 تهران بیان داشت: تمامی جوانب کار سنجیده شده و این برج با تکنولوژی های روز دنیا و افراد تعلیم دیده شده از فردا شستشو می شود.

برج آزادی تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسانی و اسلامی است. این بنای سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار دارد. این برج 63 متر طول دارد و ارتفاعش از سطح زمین ۴۵ متر است و گفته می‌شود در ساخت آن چهل و شش هزار قطعه سنگ بریده و پرداخت شده به کار رفته ‌است.

هزینه اولیه شستشوی برج آزادی در فاز اول 400 میلیون تومان برآورد شده است و شهرداری تهران برای ترمیم کاشی کاری ها از هنرمندان بزرگ اصفهان درخواست همکاری کرده است و آنها در اجرای این طرح حضور خواهند داشت. در شستشوی این برج از روش معلق در هوا استفاده خواهد شد.