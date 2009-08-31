70 برنامه شاد و جذاب در بوستانهای قزوین برگزار شد

سعید وزیری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این برنامه‌ها با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، آموزش قوانین و حقوق شهروندی و تزریق شادابی و نشاط به شهروندان با رویکرد توجه ویژه به نقاط محروم شهر برگزار شد.

وی افزود: کاروان‌های مسابقه محله، شهر امید، مهد ایران، شهرمن شهر بهشت، میهمان محله و بوستان نشاط با حضور صدها هنرمند قزوینی از رشته‌های مختلف با برنامه‌های شاد و مفرح میزبان مردم قزوین بودند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: کاروان مسابقه محله در مرداد ماه 20 برنامه را با حضور مرتضی رحمانی و شهرام کوچکعلی از هنرمندان تئاتر استان در نقاط مختلف شهر اجرا کرد.

وی افزود: کاروان شهر امید برنامه دیگری بود که در قالب اجرای صحنه‌ ای و برپایی هشت غرفه با مدیریت مریم جاوید مهر به اجرای 10 برنامه در محلات مختلف شهر قزوین پرداخت.

وزیری نژاد تصریح کرد: اجرای موسیقی، نمایش کودک، نمایش بزرگسال، اجرای مسابقه و برپایی کارگاه‌های نقاشی، سفال و کاردستی از دیگر برنامه‌های اجرا شده توسط این گروه بود، همچنین در غرفه مشاوره این کاروان، توسط متخصصان مشاوره ‌های خانوادگی و تحصیلی به خانواده‌ها ارائه ‌شد.

وی اعلام کرد: برنامه مهد ایران نیز براساس طرح و کارگردانی مختار ایمانی فر در 10 بوستان و محله شهر به اجرای برنامه‌های شاد و مفرح با رویکرد آموزشی پرداخت و محمد ملاعباسی سرپرستی گروه نویسندگان این نمایش را برعهده داشت و محمدحاجی ‌زاده، فرشته مصطفی ‌پور، علی اعتصامی فر، مختار ایمانی فر و سام چگینی همراه با نوازندگی فرامرز نصیری در این برنامه به ایفای نقش پرداختند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین یادآور شد: کاروان شهر من شهر بهشت برنامه دیگری بود که با برگزاری 10 برنامه در بوستان‌های مختلف شهر میزبان کودکان و والدین قزوینی بود و این کاروان با مدیریت مریم خوئینی و با حضور هنرمندان به اجرای برنامه‌های شاد و جذاب پرداخت و کارگاه‌های سفال، نقاشی و کاردستی در این کاروان برای استفاده کودکان و نوجوانان نیزبرپا شد.

به گفته وزیری نژاد تئاتر خیابانی میهمان محله با شعار " شهر ایمن ، شهر پایدار " در 15 بوستان و محله شهر قزوین برنامه اجرا کرد و علی کاظم لو طراح و مدیر اجرایی و حسین علیجانی نویسنده طرح این نمایشنامه بودند که مرتضی رحمانی و شهرام کوچعلی آن را اجرا کردند.

وزیری ‌نژاد همچنین گفت: توسط هنرمندان بوستان نشاط نیز برنامه‌های شادی برای عموم شهروندان اعم از خردسالان تا سالمندان تهیه و در بوستان‌های الغدیر، گلسار و مطهری ‌به مدت 23 شب اجرا شد که این برنامه با عنوان چتری برای آرامش و لبخند با کارگردانی علی کاظم ‌لو به اجرای برنامه‌هایی چون مسابقه، بازی با توپ، کاریکاتور چهره، مسابقه دارت، نقاشی و گریم کودکان را به همراه داشت.