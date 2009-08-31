فاتحه شهرداریهای کوچک با قطع اعتبارات دولتی خوانده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح پله های سنگی شهر کوهستانی گزنک بخش لاریجان شهرستان آمل افزود: متاسفانه شهرداریهای کوچک برای اجرای طرح های عمرانی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند که البته دولت بخشی از این اعتبارها را تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون به طور معمول بخش زیادی از تامین اعتبارهای شهرداریهای کوچک از سوی کمکهای دولتی است، تصریح کرد: متاسفانه تامین اعتبار بقیه هم از محل دریافت عوارض برای شهرداریها تامین می شود که بسیار کم است.

فرماندار آمل همچنین به کوهستانی بودن شهر گزنک و محصور بودن این شهر میان کوهستان و رودخانه هراز اشاره و اضافه کرد: این موانع، موانع فیزیکی است که با همت والای اعضای شورای شهر و شهرداری گزنک برطرف خواهد شد.

اکبریان با بیان اینکه کمبودهای شهرسازی در شهر گزنک قابل مشاهده است و باید این شهر حالت شهری به خود بگیرد، اظهار داشت: این شهر اکنون از داشتن پارک، بهسازی مسیر و تعریض های شهری محروم است.

وی با بیان اینکه باید زمینه توسعه و عمران و آبادانی شهر گزنک در این دولت شتاب بیشتری به خود بگیرد خاطرنشان کرد: شهری پیشرفت خواهد کرد که شهروندان آن در عمران و آبادنی شهرشان همراه باشند.

فرماندار آمل یادآور شد: بر اساس دستورالعمل جدیدی از محل مسکن مهر اعتبارهای خوبی برای شهرهای کمتر از 20 هزار نفر هم منظور شده و می توان از محل این اعتبار فرصت جدیدی در این شهر ایجاد کرد.

شهردار گزنک هم کمبود منابع اعتباری را از موانع پیش روی این شهرداری برای انجام طرحهای عمرانی در شهر گزنک عنوان کرد.

محمد طبری افزود: صدور عوارض در این شهر کوچک در طول سال به انگشتان دست هم نمی رسد و نمی توان انتظار افرایش و ایجاد درآمد برای شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی پیش بینی و برنامه ریزی کرد.

وی خاطرنشان کرد: امید شهرداریهای کوچک به اختصاص اعتبارهای دولتی برای انجام پروژه هاست که اگر این منابع هم قطع شود فاتحه شهرداریهای کوچک را باید خواند.

شهرستان 350 هزار نفری آمل بر اساس تقسیمات وزارت کشور هم اکنون دارای چهار شهر آمل، رینه، گزنک و دابودشت است.