به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمشید انصاری نماینده زنجان در جلسه علنی امروز دوشنبه در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، طی سخنانی با بیان اینکه همکاران من با روحیات بنده آشنایی دارند و می دانند در مباحث مجلس رویکردی صرفا کارشناسانه دارم اظهار داشت: بنده چندان مسائل سیاسی و گرایشات جناحی خود را در مباحث کارشناسی دخیل نمی دانم از همین رو به عنوان کسی که شناخت در این وزارتخانه حساس دارم با مطالعه دقیق از برنامه و سخنان ایشان در فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس احساس کردم نکات قابل بیانی در مخالفت وجود دارد.

وی افزود: از آقای مصلحی درخواست دارم اگر علیرغم آنچه که به عنوان مخالف سخن می گویم مد نظر قرار نگیرد و وی رای اعتماد بگیرد ، به عنوان تذکراتی مشفقانه حتما به آن توجه داشته باشد.

انصاری گفت: در بررسی برنامه وزیران نکته ای هست که دوستان باید توجه کنند بین برنامه وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی و برنامه وزیر به عنوان بالاترین مدیر دستگاه اجرایی تفاوت جدی وجود دارد، برنامه وزیر یک سند مدیریتی است و راهبردهایی را در سازماندهی و هدایت وزارتخانه ارائه می دهد اما برنامه وزارتخانه تکالیف قانونی وزارتخانه است که در امتداد توسعه برنامه ملی مد نظر قرار می گیرد که با تغییر وزیران نباید دچار تغییر شود. آنچه عملا قابل تغییر است چگونگی و شیوه اجرای قوانین حاکم بر وزارتخانه هاست.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: همچنین باید اشاره کرد که موفقیت یک وزیر به داشتن شناخت و فهم او از حوزه عمل بستگی دارد لازم است وزیران با شناخت از حوزه مسئولیت خود وشناخت نقاط قوت و ضعف مدلی مفهومی برای اداره وزارتخانه خود ارائه دهند.

وی تاکید کرد: من بر اساس این اصل علمی مدیریت، دلایل مخالفت خود با تصدی وزارت اطلاعات از جانب آقای مصلحی با توجه به برنامه تقدیمی ایشان و توضیحاتشان در فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس را در دو بخش بیان می کنم.

انصاری در خصوص دلایل مخالفت خود با برنامه مصلحی اظهار داشت: به نظرم بخش قابل توجهی از برنامه مصلحی برنامه وزارتخانه است نه وزیر. ایشان از رسالت، ماموریت و شرح وظایف قانونی وزارتخانه گفته اند و ازاین موارد به عنوان اسکلت برنامه خود استفاده کرده است. البته در دستگاه های فرابخشی چون تغییرات قانونی کمتر اتفاق می افتد نزدیکی برنامه های وزیران گذشته به هم طبیعی است. به نظر می رسد تحقق اهداف و ماموریت های وزارت کمتر در این برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در جلسه ای که در خدمت آقای مصلحی بودیم تاکید کردم که وزارت اطلاعات یک دستگاه متعلق به کل نظام است و صرفا به قوه مجریه تعلق ندارد.

این نماینده مجلس گفت: در طول 25 سالی که از تاسیس وزارت اطلاعات می گذرد فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و تحولات زیادی در آن شاهد بوده ایم که در جمع بندی اجمالی مسیر طی شده وزارتخانه رو به تکامل و در جهت تغییرات مثبت بوده است.

انصاری افزود: صرفنظر از اشکالات 25 ساله و انتقاد به وزیران دوره های گذشته می توان گفت این وزارتخانه در صدد تخصصی کردن نیروها و حرفه ای تر عمل کردن تلاش هایی را داشته است.

این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس ادامه داد: در حوادث پس از انتخابات صرفنظر از تفکر ما و اصولگرایان در خصوص چرایی اتفاقات رخ داده وزارت اطلاعات در مقایسه با باقی دستگاه های امنیتی عملکرد بهتری داشته است. در طول یک ماه گذشته با تغییر وزیر، تغییرات گسترده ای در سطوح بالایی مدیریتی اتفاق افتاده و بسیاری از مدیران با تجربه در سطوح ارشد کنار رفته اند و به رئیس جمهور به نوعی عدم رضایت خود را از عملکرد وزارت اطلاعات نشان دادند و به نظر می رسد برخی تغییرات به ناکارآمدی که رئیس جمهور از وزارتخانه متصور بوده بر می گردد.

نماینده زنجان که در مخالفت با مصحلی وزیر پیشنهادی اطلاعات سخن می گفت همچنین به این گفته مصلحی که وزارت اطلاعات در خدمت نظام است اشاره کرد و گفت: این گفته آقای مصلحی با این عبارت که در بند اول اصول و سیاست های حاکم بر برنامه اطلاعات و امنیت وزارت آورده شده است تا حدودی همخوانی ندارد که بند یک این اصول و سیاست های حاکم در وزارتخانه را اینطور اعلام کرده اند که اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم. اینکه فرامین و منویات مقام معظم رهبری برتمام دستگاه ها و مدیران رعایتش فرض است جای بحث نیست ولی اینکه وزارتخانه ای که فراقوه ای باید عمل کند اجرای منویات رئیس دولت را به عنوان یکی از اصول سیاستی خود مطرح کند به نظر می رسد جای اشکال باشد.

انصاری ادامه داد: مصلحی در بیان دیدگاه های خود گفته است که وزارت اطلاعات باید تحول پیدا کند و در بیان دلایل و ضرورت تحول به دو نکته اشاره کرده است که به طور کامل نقل می کنم. اول گفته اند که "شبکه مجازی دشمن در تمام جامعه و بین اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و تا عمق روستاها نفوذ کرده است." البته من دقیق نمی دانم تصویر و تصوری که ایشان از دشمن دارند که شبکه مجازیشان اینقدر در سطح ملی گسترده تلقی می کنند چیست؟ اما در این رابطه بر این باور هستم که ما نیز باید بر ای مقامبله با این شبکه چنین شبکه ای را البته بسیار قوی تر از شبکه دشمن ایجاد کنیم و راهکاری که ایشان به عنوان سیاست در برنامه هایشان ارائه کرده اند برجسته نمودن نقش سربازان گمنام صاحب الزمان در تمامی عرصه هاست.

وی افزود: البته در توضیحات شفاهی ایشان به ایجاد شبکه ای از نخبگان و فرهیختگان و اساتید دانشگاه، دانشجویان و فرهنگیان تا ائمه جماعت مساجد را شامل می شود به عنوان عناصر این شبکه عنوان کرده اند که به نظر می رسد این یعنی اطلاعاتی کردن کامل فضای جامعه.

انصاری گفت: درشرایط فعلی کشور که ما نیازمند تقویت وفاق ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام هستیم این رویکرد جز تشدید بی اعتمادی و سوء ظن بین گروه های معترض نتیجه ای نداشته و قطعا به زیان کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نکته ای که گفتند این بود که در تحول وزارت اطلاعات، اعتقاد دارند که ما برای نیروهای وزارت اطلاعات متناسب با ماموریتی که دارند برنامه ریزی نکرده ایم و نیروهای وزارت اطلاعات در طول دوره خدمت تحت هیچ نوع آموزش موثر سیاسی و عقیدتی قرار نمی گیرند و پس از 30 سال خدمت بدون هر گونه برنامه ای رها می شوند لذا ما امروزه در زمینه های فکری و اعتقادی نیروهای وزارت با تهدیدهای مختلف مواجه هستیم و باید برای رفع این تهدیدات برنامه ریزی جدی به عمل آوریم.

وی افزود: در این رابطه در بند 3 اصول سیاست های حاکم بر بالا بردن سطح ایمان، تقوا، ایثار در سطوح مختلف وزارت تاکید کرده اند و در بند 3 اهداف و برنامه های کلان، حفظ بدنه وزارت و طهارت آن با بالا بردن بنیه معنوی و بصیرتی کارکنان و خانواده ها و بازگشت خود و خودباوری را مورد تاکید قرار دادند.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: البته من بر آن نیستم به این تعابیر بدبینانه نگاه کنم اما وقتی حتی مسئول پرسنلی وزارت اطلاعات که باید برای تغییر و انتصاب آن با بعضی از مراجع عالی کشور هماهنگی شود، بدون هماهنگی تغییر می کند این نگرانی را حق داریم داشته باشیم که متحوای این گرایشات به سمت نوعی پالایش نیروها و حذف نیروهای کارآمد وزارت حرکت کند.

انصاری ادامه داد: نکته ای دیگر که در برنامه ایشان وجود دارد مفهومی به عنوان امنیت دینی است که به آن اشاره کردم که من چون بعضی موارد را به طور عمدی می خواهم از این تریبون نخوانم در همین حد به کلی خدمت ایشان اشاره می کنم که خودشان توضیحات لازم را در این زمینه بدهند که به نظر من نکته نگران کننده ای است.

نماینده زنجان در خصوص، خصوصیات فردی مصلحی گفت: بنده مانند آقای میرتاج الدینی ( سخنران موافق مصلحی ) خیلی به معیارهای تشخیص اجتهاد، وقوف ندارم و نمی دانم چقدر حضور در پای دست مراجع محترم می تواند اجتهاد را ایجاد کند.

انصاری ادامه داد: درباره این نکته باید در جاهای دیگری قضاوت شود اما ایشان در طول دوران تصدی خود فاقد کمترین تجربه مستقیم اطلاعاتی و کار در این نوع دستگاه ها هستند و به نظر می رسد حضور ایشان در این دستگاه با توجه به پیچیدگی های دستگاه نتواند چندان موثر و مثمر ثمر باشد.