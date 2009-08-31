احمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این مجموعه ‌های ورزشی در شهرستانهای ابرکوه، اردکان، بافق، بهاباد، خاتم، مروست و طبس به بهره‌ برداری رسیده است.

وی افزود: با بهره ‌برداری از این طرحها در روزهای مختلف هفته دولت، هشت هزار و 200 مترمربع سرانه مسقف و 44 هزار و 510 مترمربع سرانه روباز به سرانه ‌های ورزشی استان یزد اضافه می‌ شود.

کمالی با اشاره به طرحهای افتتاحی در این ایام بیان داشت: این طرحها شامل سالن شهید مستوفی و سالن شهید عاصی‌ زاده در اردکان، سالن شهدای گمنام در شهرستان بافق، سالن ورزشی کوثر در شهرستان طبس و سالن شهدای مروست است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این سالنها، مجموعه‌های فاز اول مجتمع روستایی کریم‌ آباد بهاباد،، بهادران مهریز، مجتمع ترکان شهرستان خاتم و فهالج طبس نیز به بهره ‌برداری می ‌رسد.

کمالی یادآور شد: تعدادی از این طرحها از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد است و تلاش شده در راه‌ اندازی این سالنهای ورزشی به وضعیت شهرستان به لحاظ برخورداری یا عدم برخورداری توجه شود و بیشتر طرحها در مناطق کمتر برخوردار به بهره ‌برداری برسد.

مدیرکل تربیت‌ بدنی استان یزد ضمن تجلیل از خدمات دولت نهم اظهار امیدواری کرد: روز به روز بر توسعه و پیشرفت ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی افزوده شود و توسعه زیرساختهای ورزش کشور در دولت دهم نیز تداوم یابد تا شاهد رشد و بالندگی جوانان این مرز و بوم در میادین بین ‌المللی باشیم.

وی یادآور شد: با بهره‌ برداری از این طرحها سرانه ورزشی در استان یزد به یک متر مربع افزایش خواهد یافت.