به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه گاردین با ذکر این مقدمه در ادامه به "سر آنتونی پارسون" سفیر انگلیس در ایران در سال 1979 ( سال پیروزی انقلاب اسلامی ) اشاره کرد و نوشت : زمانی که در سال 1989 نیروهای امنیتی شاه، مشغول سرکوب مخالفان بودند، پارسون تلگرافی به "دیوید اوون" که بعدها وزیر امور خارجه انگلیس شد، فرستاد.



تلگراف حاوی این مطالب بود : تهدید جدی علیه شاه وجود ندارد . نظر صادقانه من آن است که خانواده پهلوی شانس خوبی را داشته و من حدس می زنم که آنها از این شانس به خوبی استفاده می کنند.

علاوه بر پارسون، "پیتر هاگ" سفیر انگلیس در کره شمالی نیز اشتباهات زیادی در تحلیل شرایط موجود در پیونگ یانگ داشت و اشتباهاتی از این دست در نزد سفیران انگلیس در کشورهای دیگر بیش از حد به چشم می خورد.

گاردین در پایان مطلب کوتاه خود می نویسد : به این ترتیب و با نگاهی به چگونگی عملکرد سفرای انگلیس در کشورهای دیگر می توان گفت سفیران انگلیس گرفتار بلای دیپلماتیک شده اند.