به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد مهدی شادالویی" با اشاره به اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای آماده سازی مدارس واقع در این منطقه افزود: رنگ آمیزی دیوارها، تعمیر آبخوریها، سرویسهای بهداشتی، آسفالت حیاط، ایزوگام و غیره از جمله مواردی است که در آماده سازی مدارس صورت می گیرد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران اظهار داشت: همه ساله و به دنبال آغاز تعطیلات تابستانی، کار بازسازی و مرمت مدارس آغاز می شود.

شهردار منطقه هشت، هدف از اجرای طرح نوسازی مدارس را ایجاد محیطی آرام و مناسب برای دانش آموزان عنوان کرد و گفت: سال گذشته نیز بالغ بر 10 میلیارد ریال اعتبار به این امر اختصاص یافت که طی آن نواقص مدارس شرق تهران مرتفع شد.

شادالویی تأکید کرد: در سال جاری چهار میلیارد ریال به مرمت و تعمیر 100 مدرسه اختصاص یافته که تا قبل آغاز سال تحصیل جدید، کار بازسازی و شاداب سازی محیط های آموزشی در شرق تهران به پایان می رسد.