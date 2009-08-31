به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در جلسه روز دوشنبه مجلس با استفاده از باقیمانده وقت زاکانی در موافقت با مصلحی وزیر پیشنهادی اطلاعات، به مدارج علمی وی اشاره کرد.

وی گفت: یکی از شرایط وزارت وزیر اطلاعات اجتهاد در حد تجزی است ، اجتهاد در حد تجزی به این معنا است که فردی در یک یا چند باب از ابواب فقه قدرت اجتهاد داشته باشد و بر اساس کتاب، سنت، عقل و اجماع بتواند برخی مسائل فقهی را اجتهاد کند.

نماینده تبریز در سخنان خود با اشاره به اینکه مصلحی از سال 52 وارد حوزه علمیه قم شده است، به گذراندن سطوح عالی حوزه توسط وی و در حضور اساتید مشهور حوزه اشاره و تاکید کرد که وی بر این اساس در حد اجتهاد در سطح تجزی است.

وی با نام بردن از اساتیدی که مصلحی دروس خارج را در محضر آنان و در قم گذرانده بود به 12 سال تحصیل درس خارج فقه نزد حضرت آیت الله خامنه ای نیز اشاره کرد.

میرتاج الدینی پس از برشمردن سوابق تحصیلی مصلحی که آن را بسیار روشن و شفاف خواند به سوابق فرهنگی و نظامی مصلحی اشاره کرد و گفت: آقای مصلحی سالها در حوزه سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه حضور داشته و 4 سال نیز در سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است. حتی دوستان ما در فراکسیون وقت تاکید داشتند که رویکرد ایشان در تحول در بحث فقر بسیار مثبت بوده و همچنین رویکرد فرهنگی در قبال 8 هزار بقاع متبرکه موجود اتخاذ کرده است.