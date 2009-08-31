به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بهره برداری از طرح برق رسانی به روستای چاه ارم از توابع بخش آیسک با اعتباری بالغ بر 310 میلیون ریال با 600 متر شبکه فشار ضعیف و نصب یک دستگاه تابلو و تقویت ترانسفورماتور اجرا که 15 خانوار از مزایای این طرح برخوردار شدند، از جمله این طرحهاست.

طرح تولید پلاستیک با اعتباری معادل دو میلیارد ریال از محل طرح کارگاه های زودبازده، طرح گاوداری شیری 20 راسی با اعتبار بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات فنی اعتباری، پروژه ساختمان آموزشگاه توحید و نیز سالن ورزشی آموزش و پرورش با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال و زیربنای حدود دو هزار متر مربع به دست استاندار خراسان جنوبی مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح ساختمان اداری آموزش و پرورش، کلنگ زنی مجتمع حمایتی بهزیستی با زیربنای 500 مترمربع و دو هزار متر مساحت و 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی و کلنگ زنی ساختمان اداری شرکت گاز در زمینی به مساحت هزار و 150 متر مربع و 520 متر مربع زیربنا از دیگر طرحهایی بود که به دست استاندار خراسان جنوبی افتتاح و کلنگ زنی شد.

بازدید از پروژه گازرسانی، موزه مردم شناسی و پروژه احداث بیمارستان سرایان، افتتاح و مرمت مجموعه کاروانسرا و آب انبار تاریخی و بازارتاریخی این شهر، از دیگر برنامه های استاندار خراسان جنوبی در سفر به شهرستان سرایان بود.

در اجرای فعالیتهای مرمت آب انبار و کاروانسرا و موزه مردم شناسی مجموعا بالغ بر هزار و 400 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.