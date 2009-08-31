آموزش مفاهیم صرفه جویی در مصرف آب به کودکان غرب استان تهران

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این مفاهیم با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج در قالب جشنواره "با آب مهربان باشیم" آموزش داده شده است.

وی ادامه داد: جشنواره یادشده ویژه کودکان قبل از دبستان بوده که در مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج برپا شده است.

این مسئول بیان کرد: در این جشنواره کودکان کرجی به همراه مادران خود حضور داشته اند و با اجرای نمایش موزیکال عروسکی، شعر و قصه، مسابقه نقاشی و ... تلاش شده تا مفاهیم و موارد مختلف صرفه جویی و مصرف بهینه آب به کودکان آموزش داده شود.

نویر خاطرنشان کرد: همچنین در این جشنواره پوستر 15 روش مصرف درست آب، بروشور تبلیغاتی و لیوان تبلیغاتی آبفا بین کودکان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران اضافه کرد: کارت آموزشی چند وجهی بازی نیز از دیگر مواردی بوده که بین کودکان حضور یافته در جشنواره یادشده توزیع شده است.

وی افزود: موارد توزیع شده مورد استقبال خانواده ها نیز قرار گرفته است.

مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج در منطقه گلشهر واقع است.