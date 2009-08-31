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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

آموزش مفاهیم صرفه جویی در مصرف آب به کودکان غرب استان تهران

آموزش مفاهیم صرفه جویی در مصرف آب به کودکان غرب استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران از آموزش مفاهیم صرفه جویی به کودکان زیر هفت سال این منطقه از سوی این شرکت خبر داد.

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این مفاهیم با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج در قالب جشنواره "با آب مهربان باشیم" آموزش داده شده است.

وی ادامه داد: جشنواره یادشده ویژه کودکان قبل از دبستان بوده که در مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج برپا شده است.

این مسئول بیان کرد: در این جشنواره کودکان کرجی به همراه مادران خود حضور داشته اند و با اجرای نمایش موزیکال عروسکی، شعر و قصه، مسابقه نقاشی و ... تلاش شده تا مفاهیم و موارد مختلف صرفه جویی و مصرف بهینه آب به کودکان آموزش داده شود.

نویر خاطرنشان کرد: همچنین در این جشنواره پوستر 15 روش مصرف درست آب، بروشور تبلیغاتی و لیوان تبلیغاتی آبفا بین کودکان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران اضافه کرد: کارت آموزشی چند وجهی بازی نیز از دیگر مواردی بوده که بین کودکان حضور یافته در جشنواره یادشده توزیع شده است.

وی افزود: موارد توزیع شده مورد استقبال خانواده ها نیز قرار گرفته است.

مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج در منطقه گلشهر واقع است.

کد مطلب 939221

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