به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمود لطف الله پور ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان گفت: کل تسهیلات تخصیص یافته ویژه مسکن مهر به بانک مسکن استان سمنان 23 میلیارد و 490 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه پنج هزار و 243 واحد مسکونی مهر برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن استان سمنان معرفی شده است، اظهار داشت: چهار هزار و 497 واحد از این تعداد واجد شرایط شناخته شدند.

لطف الله پور با اشاره به اینکه تا کنون با دو هزار و 349 واحد برای دریافت تسهیلات قرارداد منعقد شده است، گفت: هزار و 452 واحد برای دریافت تسهیلات در دست بررسی و تشکیل پرونده است و 696 پرونده این واحدهای مسکونی نیز آماده انعقاد قرار داد است .

استاندار سمنان نیز در این نشست از مدیران عامل بانکهای سراسر استان خواست تا مطابق با تعهدات خود عمل کرده و در پرداخت 20 درصد از سقف سهم منابع بانکی به متقاضیان طرح مسکن مهر اقدام کنند.

علی عبداللهی از پرداخت به موقع تسهیلات از طرف بانکهای مسکن، ملی و صادرات تقدیر کرد و گفت: بانکهای تجارت، ملت، رفاه و سپه نیز در پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح مسکن مهر اقدام کنند.