به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمود لطف الله پور ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان گفت: کل تسهیلات تخصیص یافته ویژه مسکن مهر به بانک مسکن استان سمنان 23 میلیارد و 490 میلیون ریال است.
وی با بیان اینکه پنج هزار و 243 واحد مسکونی مهر برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن استان سمنان معرفی شده است، اظهار داشت: چهار هزار و 497 واحد از این تعداد واجد شرایط شناخته شدند.
لطف الله پور با اشاره به اینکه تا کنون با دو هزار و 349 واحد برای دریافت تسهیلات قرارداد منعقد شده است، گفت: هزار و 452 واحد برای دریافت تسهیلات در دست بررسی و تشکیل پرونده است و 696 پرونده این واحدهای مسکونی نیز آماده انعقاد قرار داد است.
استاندار سمنان نیز در این نشست از مدیران عامل بانکهای سراسر استان خواست تا مطابق با تعهدات خود عمل کرده و در پرداخت 20 درصد از سقف سهم منابع بانکی به متقاضیان طرح مسکن مهر اقدام کنند.
علی عبداللهی از پرداخت به موقع تسهیلات از طرف بانکهای مسکن، ملی و صادرات تقدیر کرد و گفت: بانکهای تجارت، ملت، رفاه و سپه نیز در پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح مسکن مهر اقدام کنند.
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