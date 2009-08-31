  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

حسین متفکر:

مسابقات سراسری قرآن دانشگاه‌های پیام نور در سمنان برگزار می شود

مسابقات سراسری قرآن دانشگاه‌های پیام نور در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان گفت: دانشگاه پیام نور سمنان میزبان رقابتهای قرآن کریم دانشگاه پیام نور کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین متفکر ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: مرحله کشوری این مسابقات هفدهم تا نوزدهم آذر ماه با حضور نفرات برتر قرائت، حفظ، تفسیر و مفاهیم قرآنی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان سمنان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مرحله نخست این مسابقات اواخر مهر ماه و مرحله دوم در مراکز استانی در آبان ماه برگزار می شود، گفت: در این رقابتها نزدیک به 600 نفر از دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور سراسر کشور به رقابت می پردازند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر این دانشگاه دارای 11 هزار و 200 نفر دانشجو است، گفت: هم‌اکنون 283 رشته ‌محل در این دانشگاه وجود دارد.

کد مطلب 939224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها