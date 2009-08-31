به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین متفکر ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: مرحله کشوری این مسابقات هفدهم تا نوزدهم آذر ماه با حضور نفرات برتر قرائت، حفظ، تفسیر و مفاهیم قرآنی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان سمنان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مرحله نخست این مسابقات اواخر مهر ماه و مرحله دوم در مراکز استانی در آبان ماه برگزار می شود، گفت: در این رقابتها نزدیک به 600 نفر از دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور سراسر کشور به رقابت می پردازند .

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر این دانشگاه دارای 11 هزار و 200 نفر دانشجو است، گفت: هم‌اکنون 283 رشته ‌محل در این دانشگاه وجود دارد.