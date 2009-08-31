به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ارتش پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی 24 ساعت گذشته در عملیات شناسایی در شمال غرب این کشور 30 شبه نظامی را کشته و 22 نفر دیگر را بازداشت کردند.

همچنین نیروهای امنیتی پاکستان از ادامه عملیات شناسایی طالبان در دره سوآت خبر داده و اعلام کردند که طی 24 ساعت گذشته اجساد 29 نفر از شورشیان در منطقه مینگورا کشف شد.

مقامهای امنیتی پاکستان از شلیک چندین موشک به مواضع شورشیان طالبان در دره سوآت واقع در شمال غرب این کشور خبر دادند که بر اثر این حمله 30 شورشی کشته شدند.

همچنین بر اثر انفجار یک بمب در منطقه مرزی "چمن" واقع در ایالت بلوچستان پاکستان 20 دستگاه خودروی نیروهای ناتو منهدم شد.