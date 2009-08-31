ابداع فضاپیمایی که می تواند بقای زمین را تضمین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریتهای قهرمانانه به منظور جلوگیری از نابودی حیات بر روی زمین در اثر برخورد سیارکی با زمین از گذشته برای تهیه کنندگان یکی از محبوب ترین موضوعات برای ساخت فیلمهای هالیوودی به شمار می رفته است.

اکنون گروهی از دانشمندان انگلیسی فضاپیمای واقعی را طراحی کرده اند که می تواند زمین را از نابودی نجات دهد. این فضاپیما می تواند در هنگام نزدیک شدن سیارکی به زمین و افزایش خطر برخورد آن به سیاره آبی به کار گرفته شود. به این شکل که فضاپیما می تواند با فاصله 48 متری از سطح سیارک پرواز کرده و از این فاصله نزدیک نیروی گرانشی کوچکی را وارد کرده و سیارک را به سمت خود بکشد.

با تغییر مسیر تدریجی طی چند سال این فضاپیمای 10 تنی قادر خواهد بود به آرامی مسیر حرکت سیارک را تغییر داده و از برخورد آن با زمین جلوگیری کند.

جزئیات این برنامه چند هفته پس از آن منتشر شد که سیارکی بزرگ با سیاره مشتری برخورد کرده و حفره ای بزرگ را از خود به جا گذاشت. به اعتقاد محققان در هنگام نزدیک شدن سیارکها به زمین تنها عامل مهم زمان کوتاه برخورد آنها با سیاره است.

سازمان ناسا به منظور کنترل مسیر سیارکهایی که احتمال برخورد آنها با زمین وجود دارد هزینه ای گزاف را صرف اجرای برنامه کنترل این اجرام کیهانی کرده اند. بر اساس تخمینها در حدود 100 هزار سیارک در مدار زمین در گردشند و به اندازه ای عظیم هستند که در صورت برخورد با زمین می توانند شهری را نابود کنند. ناسا در گذشته تنها قادر به شناسایی و ردیابی 6 هزار و 363 سیارک بوده است.

به منظور جلوگیری از فجایع ناشی از برخورد سیارکها با زمین مهندسان در شرکت EADS Astrium که تا کنون فضاپیماهایی را برای ناسا و آژانس فضایی اروپا طراحی و تولید کرده اند این فضاپیمای جدید را با نام تراکتور گرانشی ابداع کرده اند. به اعتقاد طراحان این فضاپیما، امکان انحراف مسیر سیارکی به وسعت 393 متر با قدرت تخریبی 100 هزار بار بیشتر از بمب اتم منفجر شده در هیروشیما در سال 1945، برای این فضاپیما وجود دارد.

تراکتور گرانشی 30 متری برای موثر واقع شدن باید 20 سال قبل از ایجاد خطر یک سیارک برای زمین به فضا پرتاب شود تا زمان کافی برای تغییر مسیر سیارک به وجود آید. فضاپیما از موتورهای کم انرژی استفاده خواهد کرد که به موتورهای یونی شهرت دارند تا به تدریج بتوانند در هنگام پرواز بر فراز سیارک موقعیت خود را تغییر داده و کشش گرانشی را به منظور تغییر مسیر سیارک به وجود آورد.

در صورت تهدید زمین توسط سیارکی 274 متری این فضاپیما می تواند طی 15 سال به میزان یک اینچ تغییر در مسیر پرواز سیارک به وجود آورد. محققان تا کنون تراکتور گرانشی را طراحی کرده و جزئیات ماموریت آن را برنامه ریزی کرده اند با استفاده از فناوری های موجود کنونی و در صورت مشاهده سیارکی در مسیر برخورد با زمین می توان با سرعتی بالا این فضاپیما را تولید کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، در سال 2004 سیارکی به نام آپوفیز نگرانی هایی را به دلیل مسیر نزدیکش به زمین به وجود آورد. ردیابی مسیر حرکت این سیارک در اطراف خورشید نشان داد این سیارک به نسبت 1 در 37 می تواند تا سال 2029 با زمین برخورد کند. این مطالعه نشان دهنده بزرگترین خطری است که تا به حال برای سیاره زمین به ثبت رسیده است. با وجود اینکه سالها بعد احتمال برخورد این سیارک با زمین غیر ممکن اعلام شد اما برخی از دانشمندان معتقدند پدیده های مختلفی می تواند باعث تغییر مسیر سیارک و افزایش احتمال برخورد آن با سیاره زمین شود.