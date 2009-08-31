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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

خط الرأس "دوبرار" البرز برای اولین بار توسط کوهنوردان نیشابور فتح شد

خط الرأس "دوبرار" البرز برای اولین بار توسط کوهنوردان نیشابور فتح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیشابور گفت: قلل دوبرار شرقی و غربی و خط رأس آن در البرز مرکزی برای اولین بار در نیشابور توسط اعضای هیئت کوهنوردی این شهرستان صعود شد.

مجید نیک‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این صعود و پیمایش جزء برنامه‌های اجرایی این هیئت بود که پس از بررسی نقشه‌های منطقه و تمرین‌های لازم یک تیم هفت نفره عازم منطقه شدند.

رئیس هیئت کوهنوردی نیشابور گفت: این خط رأس که قسمتی از البرز مرکزی است بیش از 70 کیلومتر خط رأس دارد که دارای قلل چهار هزار متری فراوانی است و صعود آن را با اهمیت می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این خط رأس سختی مسیر آن به علت ریزش، صعب العبور و پرکشش بودن آن است.

نیک منش افزود: از خصوصیات دیگر این خط رأس ارتفاع اولیه آن است که ابتدا باید به ارتفاع چهار هزار متری رسیده و سپس مسیر این خط رأس پیمایش شود که قلل دوبرار شرقی با ارتفاع چهار هزار و 250 متر و دوبرار غربی با ارتفاع چهار هزار و 150 در مسیر قرار دارند.

رئیس هیئت کوهنوردی نیشابور ادامه داد: این تیم پس از پیمایش این خط رأس طولانی که برای اولین بار این افتخاری برای شهرستان نیشابور کسب شد عازم قله دماوند بام ایران شدند و توانستند با اقتدار کامل این قله مرتفع را از جبهه شمال شرقی صعود کنند.

نیک‌منش گفت: جبهه شمال شرقی دماوند به لحاظ بعد مسافت و پرکشش بودن و همچنین سختی مسیر و کثرت یخچال‌های دائمی از جبهه‌های سخت دماوند محسوب می‌شود.

وی افزود: مهدی امیرزاده سرپرست، عباس صالح‌آبادی تدارکات، علی‌رضا نوروزی عکاس، طالب یزدان‌پناه، علی رستمی، امیر کرخی و کاوه محمدیان اعضای گروه بودند.

کد مطلب 939234

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