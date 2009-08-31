به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، هدف مونرو از این اقدام فرصت دادن به نویسندگان جوان برای کسب جایزه 50 هزار دلاری آن اعلام شده است.



انتشارات "مک کلیند و استوارت" که ناشر مجموعه داستان این نویسنده سرشناس 78 ساله به نام"شادی زائد الوصف دویدن" است از شرکت نکردن مونرو در رقابت جایزه گیلر خبر داد.



داگلاس گیبسون مدیر این انتشارات در این باره گفت: از دیدگاه انتشارات اگر چه این موضوع خیلی ناراحت کننده است اما کاملا قابل درک است چرا که از شخصیت والای مونرو حکایت می کند.



وی ادامه داد: خیلی سخت است که به کسی می خواهد سخاوتمند باشد بگویید نه بنابراین ما هم با او همدلی می کنیم.



گردانندگان جایزه گیلر نیز با ابراز ناخرسندی از این اقدام مونرو اعلام کردند به این تصمیم نویسنده احترام می گذارند.



مونرو یکبار در سال 1998 به خاطر کتاب "عشق یک زن خوب" و بار دیگر در سال 2004 با کتاب "فرار" برنده جایزه گیلر شده است.



آلیس مونرو در سال 1931 در کانادا به دنیا آمده است. عمده شهرت او از داستانهای کوتاهی که نوشته ناشی می شود. وی به جز جایزه معتبر گیلر تا کنون جوایز بین المللی بسیاری از جمله بوکرمن را از آن خود کرده است. آثار مونرو بیشتر به شرایط انسانی و روابط آنها در زندگی روزمره و کشف پیچیدگیشان متمرکز است و همین خصوصیت موجب شده برخی منتقدان او را با چخوف مقایسه کنند.



مجموعه داستان " فرار" از این نویسنده سرشناس با ترجمه مژده دقیقی به فارسی برگردانده شده است.